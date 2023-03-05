Даниил Медведев победил Андрея Рублева в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае

Россиянин Даниил Медведев в субботу победил соотечественника Андрея Рублева в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае и выиграл третий титул ATP за три недели.

Встреча в Дубае завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу Медведева, который выиграл турнир ATP на третьей неделе подряд, ранее житель России одержал победу на соревнованиях в Роттердаме и Дохе, передает ТАСС.

Турнир в Дубае относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии «хард». Общий призовой фонд превышает 2,8 млн долларов.

Медведев назвал свою победу в трех турнирах подряд уникальным событием. Главным своим трофеем Медведев счел кубок победителя Открытого чемпионата США в турнире Большого шлема. Он также выделил трофей за победу на турнире «Мастерс» в Цинциннати. При этом теннисист заверил, что любит все свои трофеи.

Медведеву 27 лет, он занимает седьмое место в мировом рейтинге, в 2022 году он 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету теперь 18 побед на турнирах ATP. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США в 2021 году. В составе сборной РФ он выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Рублеву 25 лет, он расположился на шестой строчке в рейтинге ATP, теннисист побеждал на 12 турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев и Анастасия Павлюченкова стали олимпийскими чемпионами в смешанном парном разряде. В том же году в составе сборной РФ Рублев стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса.

Напомним, 19 февраля российский теннисист Медведев выиграл турнир в Роттердаме.

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