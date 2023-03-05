American Thinker: Американцы начинают видеть в Путине героя и хотели бы его видеть президентом Соединенных Штатов

Популярность российского лидера Владимира Путина в Соединенных Штатах растет, многие американцы начинают видеть в Путине героя, которого хотели бы видеть президентом своей страны, считает обозреватель American Thinker Лора Веллингтон.

По мнению автора статьи, многие американцы начинают видеть в Путине героя, которого хотели бы видеть президентом Соединенных Штатов. Как считает обозреватель, раньше популярность российского лидера на Западе ограничивалась брутальным образом из-за фотографий, сделанных во время занятий спортом или верховой езды без рубашки. Однако затем, отмечает авто публикации, американцы начали замечать лидерские качества Путина, который заботится о своей стране и своем народе гораздо сильнее, чем власти США, передает РИА «Новости».

По мнению Веллингтон, еще одной причиной роста популярности президента РФ стало недоверие к Байдену и недовольство проводимой им политикой. Автор уверена, что американцы уважают преданность Путина России, тогда как лидер США не действует в интересах своей страны, что служит доказательством высокой оценки действий Путина и провала Байдена как главы государства. Опросы показывают, что шесть из десяти американцев считают, что Байден почти ничего не достиг, а США движутся в неверном направлении.

Напомним, в феврале американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен согласился со словами президента РФ Владимира Путина о духовной катастрофе Запада.

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