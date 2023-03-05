 

В пирамиде Хеопса обнаружили новую комнату

05.03.2023, 6:35, Разное
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Учёные, которые исследуют пирамиду Хеопса в Гизе, единственное из сохранившихся чудес света, совершили новое открытие, передаёт France 2. Сначала они обнаружили в пирамиде пустое пространство, а теперь смогли запустить туда эндоскоп. Им ещё предстоит изучить находку, но они предполагают, что она может привести их к настоящей погребальной комнате Хеопса.

Первая из семи чудес света, она удивляет людей уже 45 веков. Большая пирамида Хеопса в Гизе недавно открыла один из своих секретов. Впервые за тысячу лет в ней нашли новую полость прямо над северным входом за арками из огромных камней. Коридор длиной в 9 метров и шириной в 2 метра.

Уже больше семи лет международная научная миссия сканирует пирамиду с помощью мюонов —маленьких частиц из космоса, способных проникать через предметы. Вот здесь, где красное пятно, они обнаружили небольшое пустое пространство, и радары это наблюдение подтверждают.

СЕБАСТЬЯН ПРОКУРЕР, инженер-исследователь комиссариата по атомной энергии: С 2017 года мы знаем, что там пустота. Мы просто не хотели вламываться наобум, чтобы не промазать. И мы не знали, на какое расстояние нужно проникать. Так что нужны были дополнительные меры.

И вот несколько дней назад эндоскоп диаметром 5 миллиметров без какого-либо ущерба проник в трещину между камнями. Зачем нужна была эта комната? Пока это не известно. Но египетские археологи полны энтузиазма.

ЗАХИ ХАВАСС, египетский археолог: Я считаю, что велика вероятность, что этот туннель что-то защищает, это точно. На мой взгляд, он защищает настоящую погребальную комнату Хеопса.

Учёные более сдержаны. Они лишь надеются, что эта пустота, обозначенная здесь справа, приведёт их к другой комнате, неизученной, которая в 8 раз больше, в 35 метров длиной в центре пирамиды. Был ли этот коридор заполнен? Есть ли там хотя бы небольшой проход? Мини-робот исследует комнату и, возможно, однажды сможет немного пробить эту скалу. Но стоит ли в самом деле зондировать все тайны этого произведения, которое составляет гордость Египта?


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