 

«Спартак» сыграл вничью с «Уралом»

05.03.2023, 5:14, Новости дня
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Московский «Спартак» на домашней арене сыграл вничью со счетом 2:2 с «Уралом» из Екатеринбурга в матче 18-го тура РПЛ.

Стартовый удар в матче наносила олимпийская чемпионка Пекина по фигурному катанию и болельщица красно-белых Анна Щербакова.

Игра по ходу первой половины встречи шла равная: «Спартак» создал пару опасных моментов, а забил «Урал».  В конце тайма «Спартак» отыгрался. Руслан Литвинов нанес мощный удар, и мяч попал в ворота рикошетом от игрока гостей, пишет «Российская газета».

После перерыва красно-белые стали больше атаковать, но оборона москвичей пропустила контратаку, точку в которой поставил Эрик Бикфалви.

В  конце матча после столкновения вратаря «Урала» с защитником игрок «Спартака» отправил мяч в ворота, но арбитр Виталий Мешков свистнул «на всякий случай» и лишил хозяев заслуженного гола.

Командам вскоре предстоит встретиться в полуфинале Кубка РФ РПЛ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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