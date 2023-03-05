Сенатор Пушков заявил о неизбежности глубокого конфликта между Соединенными Штатами и Китаем
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Глубокий конфликт между США и Китаем неизбежен, он уже начался и набирает обороты, сообщил глава комиссии Совфеда РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Пушков выразил уверенность в своем Telegram-канале, что глубокий конфликт между США и Китаем неизбежен, он уже начался и набирает обороты. Как считает сенатор, об этом говорят каждый шаг США и каждый шаг Китая.
Накануне китайские СМИ указали на серьезный просчет в стратегии США в Азии.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет