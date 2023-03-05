 

Сенатор Пушков заявил о неизбежности глубокого конфликта между Соединенными Штатами и Китаем

05.03.2023, 5:14, Новости дня
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Глубокий конфликт между США и Китаем неизбежен, он уже начался и набирает обороты, сообщил глава комиссии Совфеда РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Пушков выразил уверенность в своем Telegram-канале, что глубокий конфликт между США и Китаем неизбежен, он уже начался и набирает обороты. Как считает сенатор, об этом говорят каждый шаг США и каждый шаг Китая.

Накануне китайские СМИ указали на серьезный просчет в стратегии США в Азии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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