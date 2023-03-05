 

NBC: Грузовой поезд американской транспортной компании Norfolk Southern сошел с рельсов в округе Кларк штата Огайо

05.03.2023, 5:13, Новости дня
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Грузовой поезд американской транспортной компании Norfolk Southern в субботу сошел с рельсов в округе Кларк штата Огайо, сообщило местное отделение телеканала NBC.

По словам представителя Norfolk Southern, с рельсов сошли порядка 20 вагонов, пострадавших нет. Сотрудники компании направляются на место для проведения работ по очистке. Отмечается, что сейчас на месте происшествия работают пожарные и сотрудники полиции, жителей просят не приближаться к месту происшествия, передает ТАСС.

Напомним, в начале февраля вблизи городка Ист Пэлестайн произошла крупная железнодорожная авария: опрокинулись, загорелись и взорвались цистерны с химикатами. В атмосферу попали опасные вещества. Инцидент назвали «Чернобылем в Огайо».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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