Милые козлятки выстроились в очередь за лакомством – кто первый добежит? (видео)
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На ютуб-канале Viral Hog появилось новое забавное видео с животными. В глубоком снегу под ярким ослепительным
солнцем толпа маленьких козликов выстроилась в очередь. Во главе — хозяйка животных.
Именно она помогает животным пробраться сквозь глубокие белоснежные сугробы.
На фоне сугробов
все четыре козлика выглядят миниатюрными крошками. Шаг за шагом они пробираются
сквозь природную стихию, побеждая ее и приближаясь к цели. А впереди — любимое
лакомство.
Добравшись до
свежих хвойных веток, козлятки один за другим набрасываются на вкусняшку.
Победитель в соревновании — большой черный козлик. Именно он стоял во главе
очереди, ему же первому досталось право укусить ветку.
Зрители видео
оказались в полном восторге от милых кадров. Тысяча зрителей поставила “лайк”,
чтобы показать, как понравилось милое видео с животными. Кто-то даже
придумал свою историю к забавному ролику.
“Босс: ты
опоздал! Тем временем я: часами пробирался сквозь неочищенную дорогу”, — написал
неизвестный пользователь.
“В очереди:
а можно побыстрее, я опаздываю!” — пошутила подписчица канала
“Шикарные
козочки!”, “Забрать бы себе”, — пишут зрители милого видео.
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