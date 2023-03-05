Милые козлятки выстроились в очередь за лакомством – кто первый добежит? (видео)

На ютуб-канале Viral Hog появилось новое забавное видео с животными. В глубоком снегу под ярким ослепительным

солнцем толпа маленьких козликов выстроилась в очередь. Во главе — хозяйка животных.

Именно она помогает животным пробраться сквозь глубокие белоснежные сугробы.

На фоне сугробов

все четыре козлика выглядят миниатюрными крошками. Шаг за шагом они пробираются

сквозь природную стихию, побеждая ее и приближаясь к цели. А впереди — любимое

лакомство.

Добравшись до

свежих хвойных веток, козлятки один за другим набрасываются на вкусняшку.

Победитель в соревновании — большой черный козлик. Именно он стоял во главе

очереди, ему же первому досталось право укусить ветку.

Зрители видео

оказались в полном восторге от милых кадров. Тысяча зрителей поставила “лайк”,

чтобы показать, как понравилось милое видео с животными. Кто-то даже

придумал свою историю к забавному ролику.

“Босс: ты

опоздал! Тем временем я: часами пробирался сквозь неочищенную дорогу”, — написал

неизвестный пользователь.

“В очереди:

а можно побыстрее, я опаздываю!” — пошутила подписчица канала

“Шикарные

козочки!”, “Забрать бы себе”, — пишут зрители милого видео.