 

Экс-офицер разведки США заявил, что Путин всегда открыто говорит о своих целях

05.03.2023, 3:50, Новости дня
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Российский лидер Владимир Путин всегда открыто говорит о своих целях на Украине, сообщил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в ходе интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, на все вопросы можно найти ответы в словах Путина, который «не блефует»: если что-то говорит, то он это делает, передает РИА «Новости».

Он добавил, что российский лидер никогда своих намерений не скрывает и всегда говорит прямо о своих планах. Риттер отметил, что цели спецоперации по освобождению Донбасса будут достигнуты, а сам Путин не допустит, чтобы натовское оружие находилось у границ России.

Офицер отметил, что провал украинской стороны в конфликте уже осознают не только западные политики, но и сами украинцы.

Ранее власти США заявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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