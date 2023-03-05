 

Экс-президент США Трамп заявил о своей способности урегулировать конфликт в Украине за 24 часа в случае переизбрания

05.03.2023, 3:50, Новости дня
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Глава 45-й администрации США Дональд Трамп выступил с утверждением, что в случае переизбрания на пост президента Соединенных Штатов якобы смог бы обеспечить урегулирование ситуации в Украине за 24 часа.

Перед выступлением на ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии США в пригороде американской столицы Трамп заявил, что, будучи президентом Соединенных Штатов, смог бы урегулировать эту ситуацию за 24 часа. Глава 45-й администрации США выступил с утверждением, что сделать это якобы не было бы трудно, передает ТАСС.

Трамп подчеркнул, что конфликт нужно урегулировать прямо сейчас. По его словам, это можно было бы решить за 24 часа, если бы люди понимали, что делают. Он выступил с утверждением, что это было бы просто.

Трамп отказался разъяснить, как, по его мнению, можно обеспечить урегулирование, так как, по его словам, если бы он рассказал, то, вероятно, не смог бы это сделать. Он вновь повторил, что сделал бы это за 24 часа, но для этого нужно быть президентом, нужны полномочия, должность.

Напомним, в январе Трамп уже заявлял возможности урегулировать конфликт в Украине за 24 часа.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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