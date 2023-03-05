 

Иран готов предоставить МАГАТЭ доступ к трем ядерным объектам и позволить осуществлять проверку и мониторинг

05.03.2023, 3:50, Новости дня
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Иран готов предоставить Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) доступ к трем ядерным объектам и позволить осуществлять деятельность по проверке и мониторингу, говорится в совместном заявлении МАГАТЭ и Организации по атомной энергии исламской республики.

В заявлении говорится о готовности Ирана на добровольной основе позволить МАГАТЭ осуществлять дальнейшую деятельность по проверке и мониторингу. Планируется, что условия будут согласованы в ходе дальнейших обсуждений, техническая встреча, посвященная этому вопросу, пройдет в ближайшее время в Тегеране, передает ТАСС.

Иран также готов предоставить доступ к трем ядерным объектам. Стороны договорились взаимодействовать исходя из «прав и обязанностей» республики и компетенций МАГАТЭ.

В свою очередь Reuters со ссылкой на доклад организации сообщило, что Иран на высоком уровне заверил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в своей готовности урегулировать нерешенные проблемы, а также намерен продолжать технические обсуждения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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