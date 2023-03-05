Мнение: Письмо турецкому султану



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“А вообще я наконец понял жанр нынешней “путинской” как бы Конституции. Он сложился, по-видимому, почти стихийно… но неотвратимо – сразу после того, как стало ясно, что никаких своих идей, концепций и тем паче того, что называется “видение”, с ударением на первом слоге, у Пути-Пута нет и даже не ночевало. Вот тут и пошло веселье!

Конечно, после нынешнего перфоманса Конституция перестает быть “основным законом”, да и законом вообще. Никого в России это особо не расстраивает, поскольку здесь к законам относятся известно как: “закон что дышло, куда повернешь, туда и вышло!” Так что хрен с ним, добрый русский народ по-детски увлекся другой идеей: вместо непонятной “константинции” он пишет то, что писать любит – очередное “Письмо турецкому султану”.

Правда, в этот раз в роли султана выступает… кто? Правильно: конечно же, проклятый Запад! Жанр данного “спаслания”, в который превращена Конституция – “Письмо проклятому Западу”. Это очень в духе русского человека, у которого вообще всякое “сурьезное” – оно “для других”, а не для себя. В самом деле, что мы, русские люди – для себя, что ли, будем всякие ограничения сочинять?! Мы что, дураки, что ли? А вот ИНОСТРАНЦАМ пыль в глаза пустить, показать, какие мы гордые и особенные, не им чета… Как у нас всё тут правильно и хорошо, а не как у них, неправильно и по-бусурмански – во как надо!

Как там турецкому султану казаки писали: ты, такой-разэтакий, чорт, бусурман косоглазый, да знаешь ли ты, с кем дело имеешь? Да мы – ого-го, мы христо… христососолюби.. тьфу! в общем, христососолюбительное воинство, Аким Жало и Потап Сила, и все остальные лыцари -богатыри, весь мир нас боится и уважает, мы лучшие в мире рубаки, пишем тебе, собаке… и т.д.

Ну и “конституция” пошла в этом народном духе – “знайте, поганцы, мы вам не геи какие, мы войну выиграли, вообще все войны тоже выиграли, и бога мы ПРАВИЛЬНО СЛАВИМ, не как вы, и вы там все пидор—сы, а мы нет, мы только с бабами, зато с ними – ух! – все по закону, память предков, все такое, Т34 – лучший танк Второй Мировой, знаете вы об этом, бл….ди?! опять же – всё у нас тут не как у вас – сплошное бесовство, и вообще нас нужно уважать, мы между прочим и в космос раньше вас летали, а вы про это и не знаете, ну ничего, будете знать, мы ведь вам теперь про это НАПИСАЛИ!! и так дальше – на 24 страницы.

Спросите потом любого русского человека – сколько страниц из этих 24 он сам лично прочел? Любой вам с гордостью ответит – нисколько. А зачем? Оно ж не для него написано, а для НИХ. Для бусурман. ЧТОБ ЗНАЛИ, ГАДЫ!

Так что читать никто не станет, что вы. Тут у Володина с Путиным верный расчет. Казакам только сам процесс составления “Письма” нравится – хороший повод поржать да покрасоваться, кто чего позабористей да посмешнее предложит.

А потом что – подписать и отправить. Прикол же. А можно и не подписывать – атаман сам подпишет.

Так и живем из века в век. Смех смехом – но Путин опять угадал чаяния народных масс. Этот человек – плоть от плоти ея”. (4 марта, 2020)