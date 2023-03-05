 

Украинский эксперт не исключил сдачи Артемовска из-за тяжелой ситуации

05.03.2023, 2:27, Новости дня
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Если Артемовск (украинское название Бахмут) будет разрушен до фундамента, военно-политическое руководство страны примет решение об «оперативном уходе» из города, сообщил украинский военный аналитик Петр Черник.

Эксперт считает бои в Артемовске эпицентром войны, он отметил, что сейчас там ситуация тяжелая. Черник подчеркнул, что власти Украины и командование могут принять решение об оперативном уходе из города, если он будет разрушен, в таком случае ВСУ удастся избежать трагедии, передает РИА «Новости».

Ранее обозреватель New York Times Марк Сантора заявил, что второй приезд командующего Восточной группировкой ВСУ генерала Александра Сырского в Артемовск может стать свидетельством того, что для киевских войск наступило сложное время.

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что получен приказ покинуть Артемовск (Бахмут), где он сам проходил службу. Также командир украинских войск с позывным «Мадьяр» заявил, что его подразделение также получило приказ покинуть город.

Между тем, российские войска практически окружили Артемовск.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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