Украинский эксперт не исключил сдачи Артемовска из-за тяжелой ситуации

Если Артемовск (украинское название Бахмут) будет разрушен до фундамента, военно-политическое руководство страны примет решение об «оперативном уходе» из города, сообщил украинский военный аналитик Петр Черник.

Эксперт считает бои в Артемовске эпицентром войны, он отметил, что сейчас там ситуация тяжелая. Черник подчеркнул, что власти Украины и командование могут принять решение об оперативном уходе из города, если он будет разрушен, в таком случае ВСУ удастся избежать трагедии, передает РИА «Новости».

Ранее обозреватель New York Times Марк Сантора заявил, что второй приезд командующего Восточной группировкой ВСУ генерала Александра Сырского в Артемовск может стать свидетельством того, что для киевских войск наступило сложное время.

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что получен приказ покинуть Артемовск (Бахмут), где он сам проходил службу. Также командир украинских войск с позывным «Мадьяр» заявил, что его подразделение также получило приказ покинуть город.

Между тем, российские войска практически окружили Артемовск.

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