 

Казак передал в музей добытую в бою саблю офицера США

05.03.2023, 2:27, Новости дня
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Казак станицы Уйская Второго казачьего военного отдела Алексей передал в музей трофейную саблю офицера морской пехоты США, которую он захватил в бою.

О своей службе в СВО Алексей  рассказал на встрече с воспитанниками Уйского филиала Верхнеуральского агротехнологического техникума- казачьего кадетского корпуса.

По его словам, трофейный клинок офицера морской пехоты США он захватил в бою, тогда серьезные потери были с обеих сторон.

Алексей вспоминает, что его тогда тяжело ранило, посекло осколками спасла ему жизнь девушка, которая забинтовала раны, остановив сильное кровотечение, приводится рассказ военного на сайте Всероссийского казачьего общества.

На сабле, переданной в музей, выгравировано «United States Marines» (Корпус морской пехоты США). Алексей привез трофей в родную станицу, чтобы показать, что «сила РФ в духе и сплоченности».

В настоящее время казак находится на лечении. Собирается вернуться в свое боевое подразделение.

«Мы обязательно победим фашизм. И на этот раз – окончательно и бесповоротно!» – уверен казак.

Атаман станицы Уйская, казачий полковник Александр Чвало сказал, что гордится Алексеем. Он заявил, что добытый Алексеем меч отдадим в краеведческий музей, «чтобы враги всегда помнили: поднимающий на Россию меч, от меча и погибнет».

Ранее всероссийский атаман Николай Долуда заявил, что никакое вооружение стран НАТО не в состоянии одолеть Россию.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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