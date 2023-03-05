Замглавы МИД РФ Иванов сообщил о подготовке межправительственных соглашений о безвизовых поездках с 11 странами

Россия готовит межправительственные соглашения о безвизовых поездках с 11 странами, включая Саудовскую Аравию, Кувейт, Багамы, Малайзию и Мексику, сообщил статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

Иванов сообщил, что на различных стадиях проработки находятся проекты межправительственных соглашений о безвизовых поездках граждан с рядом государств, а именно: Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Гаити, Замбия, Кувейт, Малайзия, Мексика, Тринидад и Тобаго, передает ТАСС.

При этом замглавы МИД РФ подчеркнул, что процесс согласования такого рода международных договоров – это «улица с двусторонним движением», и темпы выхода на подписание в равной степени зависят как от нас, так и от наших партнеров.

Иванов также заверил, что по достижении соответствующих договоренностей российское дипведомство обязательно проинформирует общественность.

Напомним, 15 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме сообщил, что Россия планирует ввести безвизовый режим с одиннадцатью странами.

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