Arirang News – роботы выйдут на работу на улицах южнокорейских городов уже в этом году

Правительство Южной Кореи строит амбициозные планы. Уже к концу этого года роботы должны начать работать курьерами и максимально привлекаться к работе в других отраслях. Arirang News сообщает, что подобным проектам уделяется особое внимание правительства.

Роботы доставляют посылки в квартиры, патрулируют улицы — всё это может стать привычным делом в Южной Корее. Власти объявили о намерении пересмотреть регулирующие нормы в робототехнике и других новых видах индустрии. С подробностями Ким Джун-Си.

Так создаётся пейзаж будущего. В четверг состоялось третье стратегическое совещание в области регулирования инноваций. Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су и представители ведомств, включая министерства торговли, науки и здравоохранения, подготовили амбициозные планы для различных отраслей, в частности план использования роботов.

Они изменят правила игры. Власти уверены, что роботы должны передвигаться по улицам Южной Кореи и доставлять посылки уже в этом году. Раньше их целью был 2025 год. От подобных нововведений выиграют и другие области, включая биомедицину и метавселенную.

Представители здравоохранения в этом году планируют систематизировать медицинское лечение онлайн в надежде улучшить доступ к медицинскому обслуживанию и иметь возможность оказывать помощь хроническим больным в любое время.

А министерство науки нацелилось на содействие развитию бизнеса в метавселенной. Но для начала им требуется разработать рекомендации, чтобы дифференцировать игровой контент и метавселенную.

Премьер-министр Хан подчеркнул важность таких новшеств для развития частного бизнеса, особенно в нынешние непростые для экономики времена.

Ким Джун Си, Arirang News.

Дата выхода в эфир 02 марта 2023 года.