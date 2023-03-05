Мнение: Проклятие неполноценности

Недавно пришло в голову интересное обобщение: наверно, “тот самый” неуловимый и очень приятный, кружащих кое-кому до сих пор дух времени конца 80-х, “перестроечный” дух можно вкратце обозначить очень просто: мы ощущали себя людьми, народом первого сорта, вынужденными жить в стране второго сорта. Общее ощущение себя, всех вокруг как людей первосортных давало то удивительное чувство взаимоуважения и общности; а восприятие страны как страны 2 сорта не столько угнетало, сколько задавало некую перспективу: вот сейчас мы “кое-что” исправим, сделаем “как положено” – и начнется совсем уж замечательная жизнь! “Первосортные люди в первосортной стране!”

К сожалению, за последние 20 лет все случилось наоборот: у нас, по общему ощущению, ничего не получилось, и мы теперь – второсортные люди во второсортной стране. Это дает чувство подспудной безнадёги. Однако всеобщее разочарование в самих себе слишком велико, оно вытесняется. И теперь наши люди заняты только тем, что судорожно убеждают друг друга в первосортности… страны. Или в том, что она когда-то была таковой… или в том, что она теперь такова.

Нам хочется, чтобы хоть что-то здесь было первосортным, “со знаком качества”; если не мы, то хотя бы страна (2006).

Написано 17 лет назад. И видно, к чему привело это стремление “хотя бы страну сделать первосортной”.