 

Экс-советник Кравчука и Кучмы Соскин призвал Зеленского уйти в отставку из-за страданий украинского народа

05.03.2023, 1:25, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей администрацией наживается на страданиях украинского народа, он не способен руководить и должен уйти в отставку, сообщил бывший Олег Соскин, который в 1990–2000-х годах был советником украинских президентов Леонида Кравчука и Леонида Кучмы.

Соскин обвинил Зеленского в том, что он наживается на горе народа, которые не может купить хлеба и молока и живут в страшных условиях, передает РИА «Новости».

Он считает, что администрация президента Украины «бесится с жиру», вместо ужесточения контроля над СМИ им следовало бы заняться решением проблем украинцев, в которых виноват киевский режим.

Ранее экс-советник Кравчука и Кучмы обвинил Зеленского в уничтожении украинской нации.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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