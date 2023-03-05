Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Сильный взрыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье
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Сильный взрыв прогремел в субботу вечером в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что около 23.17 субботы в областном центре Запорожской области, временно оккупированном режимом президента Украины Владимира Зеленского, прозвучал громкий «объемный» взрыв.
Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» рассказал, что в находящемся под контролем украинских вооруженных сил городе Запорожье растет недовольство киевским режимом и президентом Украины Владимиром Зеленским.
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