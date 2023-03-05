 

DT – демонстрация силы для России — ВВС Великобритании и Германии будут совместно патрулировать небо над Эстонией

05.03.2023, 1:05, Разное
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Военно-воздушные силы Великобритании и Германии впервые проведут совместную миссию по патрулированию воздушного пространства Эстонии в рамках НАТО, передаёт The Daily Telegraph. По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, миссия станет «демонстрацией силы и единства» Североатлантического альянса.


АР

Королевские военно-воздушные силы Великобритании впервые проведут совместные с Германией миссии в рамках НАТО. Как пишет The Daily Telegraph, военно-воздушные силы стран будут вместе патрулировать воздушное пространство Эстонии, что станет «демонстрацией силы для России».

В ближайшее время около 300 британских военнослужащих из 140-го экспедиционного авиакрыла будут направлены в Эстонию, где возьмут на себя руководство миссией Североатлантического альянса по охране воздушного пространства. В течение четырёх месяцев её также будут выполнять истребители Typhoon Военно-воздушных сил Германии.

Ожидается, что британские и немецкие истребители будут вместе подниматься на перехват под контролем НАТО.

Командующий 140-м экспедиционным авиакрылом Скотт Макколл назвал совместную миссию свидетельством того, что «уровень сотрудничества» между силами двух стран достиг нового этапа. «Что может лучше продемонстрировать силу и единство альянса, чем успешные совместные операции, подобные этой?» — убеждён Макколл.

По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, эта миссия позволит обеспечить безопасность неба над Европой и усилить присутствие альянса в Восточной Европе. «Совместные операции такого рода демонстрируют силу и единство НАТО и нашу общую решимость поддерживать мир и безопасность во всём регионе», — заявил глава оборонного ведомства.

Как напоминает The Daily Telegraph, в настоящее время в Эстонии уже находится около 1 тыс. британских солдат в рамках расширенного передового присутствия НАТО. 


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