 

День Льва Катанского: народные приметы и традиции 5 марта

05.03.2023, 0:13, Разное
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В VII-VIII веках в Катании (Сицилия) жил святой Лев, известный своей добротой и своим милосердием. Говорят, он имел особенный дар – исцелял людей от любых болезней. В родном городе стал епископом, поэтому его прозвали Львом Катанский. Там он построил два храма. После смерти святого продолжали происходить чудеса на его гробнице. 5 марта 2023 года верующие чтут память Льва Катанского, поэтому для них это тоже своего рода праздник.

Традиции

В этот день принято прощаться с зимой. Предки катались с горок на санках и отмечали, как далеко им удавалось укатиться. Чем дальше, чем счастливее будет жизнь, верили люди.

Что нельзя делать 5 марта

В этот праздник не стригли маленьких детей, не достигших семилетнего возраста. Если ребенка все же подстричь, то он может заболеть, верили предки. Нельзя приступать к новому делу в этот день из-за высокого риска неудачи. Надев старую обувь 5 марта, можно привлечь бедность. Поэтому лучше от такой обуви избавиться. А еще запрещено греметь ведрами из-за возможности возникновения мелких хлопот и суеты.

Приметы

В праздник, который приходится на 5 марта, обращали внимание на погоду. Если весна наступила рано, значит, добра ждать не стоит. Об оттепели предупреждают птицы, купающиеся в снегу. Меняющий направление ветер обещает недолгое потепление.


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