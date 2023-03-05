 

Футболист Артем Дзюба забил дебютный мяч за «Локомотив» в матче против «Ростова»

05.03.2023, 0:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Нападающий Артем Дзюба забил первый гол за московский «Локомотив» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова».

Дзюба забил дебютный мяч в ворота ростовской команды на 33-й минуте. Это первый гол для футболиста с 22 августа 2022 года, передает РИА «Новости».

Ранее 8 февраля Артем Дзюба заключил с «Локомотивом» соглашение сроком до конца нынешнего сезона. Форвард играл за «Ростов» в 2013-2015 годах.

Напомним, Дзюба выступал за «Зенит» с лета 2015 года, был капитаном команды. Вместе с петербургским клубом 33-летний форвард стал четырехкратным чемпионом России, причем все титулы были завоеваны подряд.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.05.21 / В РФ подорожали два кроссовера марки Haval

02.10.21 / Миссия BepiColombo сфотографировала Меркурий во время первого пролета мимо планеты

15.09.21 / Samsung выводит на российский рынок планшеты Galaxy Tab S7 FE

05.09.20 / Россиянину, подозреваемому в попытке кибератаки на Tesla, предъявлены обвинения

10.07.21 / Составлена карта озер, находящихся подо льдами Антарктиды

17.12.20 / Путин обратился к Западу словами Кота Леопольда

15.04.22 / СМИ: Украина впервые атаковала позиции ВС РФ дронами-камикадзе

01.09.20 / В Турции захотели помириться с Грецией

11.02.21 / Лукашенко анонсировал референдум в Беларуси в 2022 году. На него вынесут проект новой конституции

14.02.22 / Давиденко: Я не умею стрелять, убивать и воевать. Но мой дед, которому в 1941 году было 15 лет, тоже не умел и не собирался стрелять, воевать и убивать

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика