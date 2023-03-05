Футболист Артем Дзюба забил дебютный мяч за «Локомотив» в матче против «Ростова»

Нападающий Артем Дзюба забил первый гол за московский «Локомотив» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова».

Дзюба забил дебютный мяч в ворота ростовской команды на 33-й минуте. Это первый гол для футболиста с 22 августа 2022 года, передает РИА «Новости».

Ранее 8 февраля Артем Дзюба заключил с «Локомотивом» соглашение сроком до конца нынешнего сезона. Форвард играл за «Ростов» в 2013-2015 годах.

Напомним, Дзюба выступал за «Зенит» с лета 2015 года, был капитаном команды. Вместе с петербургским клубом 33-летний форвард стал четырехкратным чемпионом России, причем все титулы были завоеваны подряд.

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