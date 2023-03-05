Глава МВД Турции Сойлу: Число погибших в результате землетрясений в стране приблизилось к 46 тыс. человек

Число погибших в результате землетрясений в Турции приблизилось к 46 тыс. человек, сообщил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу.

Глава МВД Турции сообщил в эфире телеканала ТРТ, что число жертв землетрясений увеличилось до 45968 человек, из них 4267 являются гражданами Сирии. Он также отметил, что с момента первого землетрясения в Турции произошло более 13 тыс. повторных толчков, передает ТАСС.

По словам турецкого чиновника, в результате землетрясений в Турции обрушилось 26300 тыс. зданий, на месте обрушения 26032 из них были проведены поисково-спасательные операции.

Накануне Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение в Турции рядом с сирийской границей.

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