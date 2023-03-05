Французский маникюр весны: модные дизайны, которые сделают длиннее короткие ногти

Французский маникюр, как и черное маленькое платье, является нестареющей классикой. Такой вариант декора ногтей будет актуален всегда, особенно если вы являетесь обладательницей коротких ногтей.

Еще одно преимущество – французский маникюр сочетается с любым нарядом, будь то офисный стиль или роскошное платье для похода в театр. При этом можно выбрать одну из возможных вариаций, именно ту, что подходит под ваше событие или мероприятие.

Вариации классического маникюра

Если вы не знаете, чего хотите, то стоит выбирать классический французский маникюр с белым краем. Это элегантный вариант, который сочетается со всем и идет все, независимо от длины и формы ногтей.

Если вы желаете выделится, то стоит выбрать французский маникюр в черном цвете. Это еще один из самых востребованных вариантов, второй популярности после классического французского маникюра.

В принципе, для тонкой полоски можно использовать любой лак, даже синий.

Металлические оттенки

Любительницам блеска можно предложить идеи с металлическими оттенками. В первую очередь уместным может быть использование лака с золотом.

Если “дорого и богато” – как раз про вас, то стоит делать ставку на красоту дизайна, который сочетает в себе серебряную основу и полоску из золотого лака.

Разные цветовые решения

Есть еще один классический вариант маникюра, который подходит всем – однотонное красное покрытие. При желании выделится, можно сочетать эти два варианта, то есть сделать красную основу и дополнить ее белой тонкой полоской у края.

Если вы предпочитаете выбирать что-то более деликатное, то многие мастера маникюра рекомендуют по-настоящему универсальный дизайн, который сочетает в себе бежевую тонкую полоску и светло-голубую основу. Этот же дизайн рекомендуется выбирать и молодым девушкам, поскольку он действительно нежный.

Для смелых девушек

Смелым девушкам может понравится дизайн, который имитирует французский маникюр с маленькими черно-белыми точками.

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Вы не любите однотонные покрытия? Сделайте ставку на двухцветный французский маникюр.

Если вы хотите еще чего-то более смелого, в качестве вдохновения можно воспользоваться французским маникюром с пламенем огня.

Есть еще один довольно элегантный вариант для смелых девушек: французский маникюр, сочетающий в себе черный и серебристый.

И естественно нельзя не показать французский маникюр в розовых оттенках. Он может быть как нежным, так и достаточно ярким.

Если же вам хочется по-настоящему уникальный дизайн, достаточно дополнить классический французский маникюр несколькими стразами.