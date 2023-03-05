Есть ли связь между качеством сна и успешностью диеты для похудения

Существует ли взаимосвязь между качеством сна и весом? Оказывается, да, и этот факт подтвержден многочисленными исследованиями. Результаты одного из последних исследований были опубликованы в конце февраля этого года. Выводы оказались довольно любопытными и даже полезными.

Тайные наблюдения

Ученые из Питтсбургского университета во главе с доктором Кристофер. Э. Клайн привлекли для участия в эксперименте 125 добровольцев. Это были люди, чей средний возраст составлял 50 лет, без заболеваний. 91 % составляли женщины.

В течение 12 месяцев ученые отслеживали, как происходит у испытуемых процесс похудения. Добровольцы носили специальные датчики, с помощью которых можно было определить, сколько часов в день они спали, а сколько бодрствовали, какой была их физическая активность.

Первые результаты были подведены через 6 месяцев после начала эксперимента. Ученые выставляли испытуемым баллы по качеству сна. Все испытуемые получали 4, 5 или 6 баллов по шестибалльной шкале. При этом участникам эксперимента не выдвигали требований, сколько именно нужно спать, в какое время и т. д. Качество сна наблюдалось и отслеживалось тайно от испытуемых.

У участников были другие задачи, о которых они были осведомлены. Речь шла о необходимости придерживаться специальной диеты (она заключалась в подсчете калорий), о необходимости посещать групповые занятия и т. д.

Вторые результаты исследования были подведены уже через 12 месяцев. Это был финал эксперимента. Само исследование подошло к концу, и ученые стали подводить итоги.

Результаты эксперимента

На основании полученных данных медики пришли к выводу, что люди, которые полноценно высыпались, показывали лучшие результаты в плане снижения веса. Они были более мотивированы, дисциплинированы, следили за диетой, регулярно посещали групповые испытания. В то же время у испытуемых с более низкими баллами по качеству сна наблюдались сбои и в плане питания, и в плане выполнения физических упражнений.

Это дало основание сделать вывод о том, что качество сна действительно влияет на то, насколько эффективным будет похудение и насколько долго человек будет вовлечен в этот процесс.

Важность сна

Существует более ста исследований на тему взаимосвязи веса и качества сна. Ученые точно установили, что недосып и плохой сон может привести к набору веса вследствие гормональных сбоев и, как следствие, к ожирению.

Качественный сон — это когда взрослый человек спит от 7 до 9 часов в сутки. Важно, чтобы был ночной отдых, поскольку тогда не нарушаются циркадные ритмы.

Если вы все никак не можете похудеть, если у вас не хватает мотивации, силы воли для того, чтобы заниматься спортом и соблюдать диету, пересмотрите свое отношение к сну. Возможно, дело не в том, что вы подобрали неправильную диету или недостаточно мотивированы, а в том, что попросту не даете возможности организму восстановиться. Из-за этого у него нет сил и энергии придерживаться каких-то ограничений. Поэтому вам так легко сорваться и нарушить диету, а также отказаться от похода в тренажерный зал в пользу отдыха дома на диване.