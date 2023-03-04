 

Почему Боня не моет лицо? – Личное мнение

04.03.2023, 23:55, Разное
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Крупный специалист по коронавирусу, вышкам 5G и полувосхождениям на разные горы мадам Виктория Боня дала совет лицо не мыть. Во всяком случае, по утрам.

«Если с утра вы смываете все, то коже нечем питаться. Поэтому тщательно умываться нужно только вечером, а утром не вздумайте умыться!»


Фото: Соцсети

Спасибо, Кактус-Боня, за дельный совет. Зубы тоже не чистить?

Впрочем, если Боня и в самом деле не моет лицо по утрам, я не удивлюсь. Коже нужно питаться, она наверное всасывает то, что насобирала за ночь на подушке.

Крошки всякие от печенек, бактерии, возможно, полезные. Чем ещё там кожа ночью питается? В общем, Боня советует не смывать, а беречь.

Напомню, мадам Боне 43, и она бывала на красных дорожках кинофестивалей. Значит, понимает в уходе за лицом — а так бы её не пустили, верно? Ещё Боня успешно спорила с сотовой связью — тут вообще нужен научный мозг. В общем, если Боня не умывается, наверняка у неё есть для этого веские основания.

Я бы, конечно, не решилась следовать такой бьюти-рекомендации, чтобы не стать уж слишком красивой, как Боня, но чисто из любопытства хочу узнать — а душ тоже не принимать? Руки мыть можно?

Думаю, рано или поздно Боня всё-таки осветит более глубоко тему своей гигиены и расскажет, сколько раз в год моет голову.

Жду с нетерпением.

Источник: Лена Миро


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