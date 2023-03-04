Bloomberg о главной причине железнодорожной катастрофы в Греции – не человеческая ошибка, а устаревшая инфраструктура

Греция продолжает отходить от потрясения, вызванного столкновением пассажирского поезда с грузовым составом, в результате которого погибли несколько десятков человек, пишет Bloomberg. Плохое состояние инфраструктуры, её недостаточная автоматизированность и недофинансирование сферы железнодорожных перевозок во многом привели к этой трагедии, считает автор материала.



AP

Три дня назад пассажирский поезд, следовавший из Афин в Салоники, второй по величине город Греции, лоб в лоб столкнулся с грузовым составом. Катастрофа стала самой крупной за последние несколько лет и унесла жизни 57 человек — в основном молодых людей, которые возвращались на учёбу после длинных выходных. Многие из них собрались в вагоне-ресторане в начале поезда, напоминает Bloomberg.

Впоследствии в ряде городов вспыхнули протесты, а начальник железнодорожной станции, ответственный за ручной стрелочный перевод, был арестован по обвинению в непредумышленном убийстве. Министр транспорта Греции тем временем подал в отставку. Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис продолжает утверждать, что причиной стала «трагическая человеческая ошибка», однако трагедия неизбежно повлияет на мнение избирателей в ходе предстоящих общенациональных выборов.

Важным фактором стало и плохое состояние железных дорог в Греции; власти признают «хронические задержки» в реализации железнодорожных проектов. Примечательно, что согласно последнему отчёту Британского управления автомобильных и железных дорог, опубликованному 23 февраля, греческая железнодорожная инфраструктура представляла наибольший в Европе риск для пассажиров в период с 2017 по 2021 год. Нелогично сравнивать недавно пережившую кризис маленькую Грецию с той же Францией, вливающей огромные инвестиции в свои железные дороги, однако даже в странах Восточной Европы риски для пассажиров поездов в несколько раз ниже, подчёркивает автор.

Одной из причин этого стала приватизация местного оператора железных дорог Hellenic Train в 2017 году — компания к тому же давно страдала от недофинансирования. Более того, железнодорожная система Греции нуждается в серьёзной модернизации, поскольку всё ещё не оснащена стандартными электронными средствами оповещения и защиты. До сих пор большинство задач осуществляется вручную, несмотря на ряд шагов по автоматизации инфраструктуры. Вскоре после аварии выяснилось, что системы предупреждения на участке, где произошла трагедия, попросту не работали.

«Существует множество железнодорожных систем не самого продвинутого уровня, но работают они идеально…» — отметил Вайбхав Пури, член Британского совета по безопасности на железных дорогах, говоря о факторах поддержания безопасности на железнодорожном транспорте. По его словам, сбор, анализ и обмен информацией об авариях, рисках и несчастных случаях, как и коммуникация в экстренных случаях, — это не менее важно.