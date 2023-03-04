Вам пакет! Юбилейный!

Принятием 10-го пакета санкций в отношении РФ Евросоюз отметил первую годовщину начала российской военной операции в Украине.

Руководство ЕС обещало принять этот свод новых ограничительных мер именно к годовщине, чтобы был символический смысл. Санкции готовились не менее полутора месяцев. Но дело застопорилось, и даже возникли сомнения, что успеют. Понадобилось трое суток напряженных дискуссий в Совете ЕС, прежде чем к утру субботы, 25 февраля, появился согласованный текст.

Чем дальше заходит санкционная война, тем глубже она затрагивает вещи, по которым национальные интересы 27 стран ЕС различаются. Но в украинском вопросе Европа, в общем, едина. Санкции «за Украину» ввели практически все страны «условного Запада», но традиционно самые тесные отношения взаимозависимости сложились между Россией и Европой, поэтому череда санкционных пакетов ЕС на фоне других — главная.

«Мы будем и дальше усиливать давление на Россию — и будем делать это столько, сколько потребуется, пока Украина не станет свободной…»

— пояснил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, представляя решение о 10-м санкционном пакете.

Высокопоставленные европейские чиновники, выступавшие в понедельник перед журналистами на условии анонимности, углубились в детали пакета и «оценили» его в 11,4 млрд евро только в части торговли. Расчеты основаны на цифрах товарообмена в 2021 году. Потери неизбежны с обеих сторон. Все зависит от того, кто быстрее и лучше перестроится и переориентируется.

Торговые рестрикции — это только один из трех блоков 10-го пакета, наряду с санкционным списком физических и юридических лиц и обеспечением санкций, устранением лазеек для их обхода. Последнему впервые уделено такое пристальное внимание.

Начнем с третьего блока.

В области финансов ЕС еще более сузил пространство России. В дополнение к основным банкам, уже находящимся под санкциями, добавлены еще три: Альфа-Банк, Росбанк и Тинькофф Банк.

На них отныне распространяется замораживание активов и запрет на предоставление средств и экономических ресурсов. Их доступ к европейскому долговому рынку закрыт.

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Замораживание означает, что не может быть никаких транзакций с этими банками. А это по объемам активов, соответственно, 5-й, 11-й и 12-й банки России. Под санкции подпали также Российская национальная перестраховочная компания и Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Ограничен доступ россиян к критической инфраструктуре ЕС. Гражданам РФ отныне запрещено создавать объекты такой инфраструктуры в странах — членах ЕС и управлять ими, занимая руководящие должности. Решение объясняется тем, что «влияние РФ в этих органах может поставить под угрозу их нормальное функционирование и в конечном итоге создать опасность для предоставления основных услуг европейским гражданам». На прошлой волне санкций Брюссель сделал то же самое в отношении своих жителей в России. Так что почти зеркально.

Газ — наше все. Совет ЕС ввел запрет на предоставление гражданам РФ мощностей по хранению газа (за исключением части объектов для сжиженного природного газа). По мнению Брюсселя, чтобы защитить безопасность поставок газа в ЕС, а также избежать «вепонизации» Россией газовой сферы и исключить риски манипулирования рынком. Раньше российские фирмы резервировали емкости в европейских хранилищах и не использовали их, таким образом блокируя эти емкости.

Новшества вносятся и в сферу инвестиций. Брюссель хочет добиться, чтобы участники совместных предприятий имели бесхлопотную возможность выхода из них. Как и возможности для российских олигархов легче выходить из европейских предприятий, чтобы их приобретали европейские покупатели. Интеграция вспять.

Видя, что введение новых санкций и усиление уже принятых имеет пределы, ЕС сосредоточился на том, чтобы действующие строго выполнялись, и было меньше возможностей обходить их.

Для этого ужесточаются правила отчетности о средствах и ресурсах фигурантов санкционных списков.

ЕС хочет больше знать о том, кто из россиян какими активами обладает в Европе и где точно они находятся.

В нескольких странах ЕС заведены уголовные дела по конфискации имущества российских олигархов с целью вклада в восстановление Украины. Впервые одинаковые обязательства по отчетности применяются к государственным активам. Правда, в случае ЕС важно проверить еще и правовую сторону, соблюдение международного права.

Оказывается, многие фигуранты санкционных списков пытались продать свои европейские активы непосредственно перед тем, как они были внесены в эти списки. Поэтому Брюссель вменяет в обязанность предварительно сообщать о таких продажах. И проверять на предмет преднамеренного обхода санкций. Нарушение этого нового правила может привести к уголовным последствиям.

Еще одна малоизвестная форма обхода санкций — нарушение запрета на авиасообщение РФ с Европой. Многие русские, отмечают чиновники Еврокомиссии, используют чартерные рейсы на румынских и других зарегистрированных в ЕС самолетах, чтобы обойти запрет.

Поэтому отныне вводится дополнительная отчетность о чартерах в Россию из стран ЕС, чтобы знать, кто их нанял и кто находится на борту.

Кроме того, операторы воздушных судов должны будут уведомлять национальные компетентные органы о полетах фигурантов списков.

Одна из форм обхода — транзит товаров через третьи страны. В российском случае это, как правило, Казахстан или страны Центральной Азии. Возникают сомнения, откуда эти товары, собственно, везут в Россию. В 10-м пакете предусмотрен запрет на транзит товаров двойного назначения. Если вещь может быть использована в военных целях, то у нее, по мнению ЕС, не должно быть шанса попасть в Россию.

Возвращаемся ко второму блоку — торговле. Ограничения торговли товарами в основном направлены против российского ВПК, чтобы лишить его поставок промышленных компонентов. Другое важное направление —

поставить барьер на пути в ЕС российских товаров, которые служат существенными источниками доходов для России.

В 10-м пакете новые ограничения охватывают «довоенный» (2021 года) объем экспорта из ЕС в Россию на 11,4 млрд евро. Запреты на импорт из РФ в ЕС коснутся, соответственно, поставок на 1,3 млрд евро.

Запрещен экспорт товаров двойного назначения и «чувствительных» технологий. В 2021 году таких товаров в Россию продано на 670 млн евро. Новый пакет добавляет под санкции электронные компоненты, которые найдены украинцами в российских вооружениях, использованных на поле боя: в вертолетах, дронах, ракетах, транспортных средствах.

Всего в рамках пакета под санкции подпадают 778 предметов и компонентов. Это антенны переносных радиоустройств, блоки памяти и программируемые устройства, средства управления и контроля и т.п. В 2021 году ЕС экспортировал в Россию подобной продукции на 500 млн евро.

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Расширен список предприятий в России, которые ассоциируются с ее ВПК и в отношении которых действуют строгие ограничительные меры. В него добавлены 89 российских, а также 7 иранских предприятий. Таким образом, впервые торговые рестрикции по этой статье вводятся в отношении компаний третьих стран, которые замечены в поставках РФ произведенных в ЕС компонентов для изготовления военной техники, используемой российской армией.

Вводятся запреты на экспорт некоторых категорий промышленных товаров, общая стоимость продажи которых в Россию 2021 году составила 10,7 млрд евро.

В первой «корзине» — транспортные средства, в том числе тяжелые грузовики, их составляющие и запчасти, такие как двигатели. И вообще, машины, которые могут использоваться для перевозки военных грузов и личного состава.

Во второй «корзине» — средства, которые могут быть легко направлены на непосредственную поддержку военных действий (дизельные электрогенераторы, бинокли, навигационные приборы, радары, компасы, электронные интегральные схемы, тепловизоры, оптико-волоконные кабели).

В третьей «корзине» — некоторые стройматериалы (сталь и алюминий, используемые для строительства мостов, вышек, кранов), а также экскаваторы и бетоновозы.

В четвертой — металлообрабатывающие станки, электрооборудование, насосы, буровые машины, снегоходы… Отмечается, что 2021 году ЕС продал в Россию много таких товаров.

Наконец, в число запрещенных для ввоза в ЕС российских товаров включены некоторые виды сырья и продукции, которые дают прибыль российской экономике. Это битум, асфальт, все виды синтетического каучука и технического углерода, применяемого в производстве шин. По словам дипломатов, согласие на этот запрет далось очень трудно. От синтетического каучука из РФ пока не готовы отказаться Италия и Германия: он нужен их шинным заводам. Поэтому запрет вступает в силу после переходного периода в 16 месяцев, требуемого европейскими предприятиями на поиск других поставщиков.

Судя по утечкам из дипломатических источников, во время переговоров по 10-му пакету обсуждались меры, которые в итоге не попали в документ.

В том числе снижение потолка цен на российскую нефть, ограничения на экспорт алмазов, санкции против атомной промышленности. Для некоторых членов ЕС они сулили слишком большие потери.

Что касается санкционных списков, то Совет ЕС решил добавить в них еще 87 физических и 34 юридических лица, по его мнению, в той или иной степени причастных к специальной военной операции. На политическом и институциональном уровне в списки включены ключевые лица, принимающие решения.

Среди них новые члены Совета Федерации РФ, вошедшие в него с 20 декабря 2022 года, в том числе представитель «ЛНР», заместитель секретаря генерального совета партии «Единая Россия», 19 заместителей министров и ряд должностных лиц федерального правительства, в том числе руководители федеральных агентств, четыре депутата Государственной думы. Как организация включен Общероссийский народный фронт (ОНФ) и пять лиц, связанных с ним.

В списке появилось много новых имен и названий из российских вооруженных сил и ВПК, в том числе 12 высокопоставленных чиновников Минобороны РФ, военачальники и командиры ЧВК «Вагнера».

Включены предприятия, производящие ракеты, беспилотники, самолеты, военную технику, боевые корабли и системы управления, компании, участвующие в снабжении ВС России.

Появились и иностранные фигуранты: четыре иранца.

Введены санкции против лиц, ответственных за вывоз на территорию РФ и передачу российским семьям украинских детей.

В список включены представители российских властей на четырех недавно присоединенных к РФ территориях.

Расширен санкционный список, который охватывает область пропаганды. Под санкциями теперь такие организации, как холдинг «Россия сегодня», медиагруппа «Патриот» Евгения Пригожина, сотрудники Роскомнадзора, а также отдельные пропагандисты, телеведущие и руководители крупных телеканалов и медиагрупп. Введен европейский запрет на вещание арабской службы RT и радио «Спутник». Списки с персональными данными физлиц, расположением и профилем организаций постепенно публикуются в Официальном журнале ЕС.

Всего после вступления в силу 10-го пакета под санкциями ЕС находятся 1473 физических и 205 юридических лиц. Их активы подлежат замораживанию, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать на территорию ЕС или пересекать ее транзитом.

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

СПИСОК РОССИЙСКИХ ПРОПАГАНДИСТОВ, КОТОРЫМ ЗАПРЕЩЕН ВЪЕЗД В ЕС И ЕВРОПЕЙСКИЕ АКТИВЫ КОТОРЫХ ЗАМОРАЖИВАЮТСЯ

Среди них восемь человек из академической сферы, писателей и журналистов, которые публично поддерживают СВО: Марина Ахмедова, Евгений Бекасов, Яков Кедми, Александр Коц, Сергей Кургинян, Николай Иванов, Виталий Третьяков и Максим Замшев.

Бекасов, например, представлен в списке как главный редактор телеканала «Россия 24», который «один из самых активных и важных инструментов в распространении кремлевского нарратива в поддержку (…) [СВО]».

Коц пишет для «Комсомольской правды», которая в документе ЕС названа «прокремлевским таблоидом».

Кургинян пишет книги о политике, «систематически ставит под сомнение территориальную целостность Украины».

Третьяков, который также является деканом Высшей школы телевидения при МГУ имени М.В. Ломоносова, «систематически участвует в прокремлевских [телевизионных] пропагандистских программах».

Замшев является главным редактором еженедельника «Литературная газета», которая выражает поддержку СВО за пределами политических кругов.

Среди новых имен в 10-м пакете санкций ЕС — три руководителя СМИ: Александр Акопов (заместитель генерального директора «Национальной Медиа Группы»), Кирилл Клейменов (заместитель руководителя Первого канала) и Кирилл Вышинский (исполнительный директор МИА «Россия сегодня»).

Совет ЕС также добавил в список шестерых российских чиновников, обвиняемых конкретно в пропаганде или цензуре.

Среди них Игорь Ашманов, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, который также является «экспертом в области информационных технологий и предпринимателем».

Александр Брод, представлен как член того же президентского совета, который «отрицает ответственность вооруженных сил РФ».

Милош Вагнер, заместитель главы Роскомнадзора, которого ЕС считает «ответственным за решения, приведшие к ограничению доступа российского

Александр Минеев,

соб. корр. «Новой газеты»,

Брюссель

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