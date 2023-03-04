 

Мнение: Медведев и фрицы

04.03.2023, 23:30, Разное
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Казалось бы, Медведев уже не может меня ничем удивить. Но сегодня ему это удалось .

Сегодня зампред Совбеза России назвал немцев фрицами.

Дословно:  «Сообщение о строительстве концерном Rheinmetall танкового завода в Малороссии напоминает примитивный троллинг киевского режима. Если всё-таки фрицы решат строить по-настоящему (хотя они люди вроде прагматичные), ждем с нетерпением. Это событие будет должным образом отмечено салютом из «Калибров» и других пиротехнических устройств».


отсюда

Неужели Медведев не знает, что «фрицы» – это уничижительным прозвище прежде всего солдат Вермахта? Неужели Медведеву не доложили, что фашисткая Германия капитулировала еще в мае 1945 года? И мы уже давно не находимся в состоянии войны с Германие? Нет ли тут попытки переписать итоги Второй мировой?

Фотография Дмитирия Медведева отсюда
Плакат Кукрыниксов времен Великой отечественной войны отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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