Мнение: Медведев и фрицы

Казалось бы, Медведев уже не может меня ничем удивить. Но сегодня ему это удалось .

Сегодня зампред Совбеза России назвал немцев фрицами.

Дословно: «Сообщение о строительстве концерном Rheinmetall танкового завода в Малороссии напоминает примитивный троллинг киевского режима. Если всё-таки фрицы решат строить по-настоящему (хотя они люди вроде прагматичные), ждем с нетерпением. Это событие будет должным образом отмечено салютом из «Калибров» и других пиротехнических устройств».



отсюда

Неужели Медведев не знает, что «фрицы» – это уничижительным прозвище прежде всего солдат Вермахта? Неужели Медведеву не доложили, что фашисткая Германия капитулировала еще в мае 1945 года? И мы уже давно не находимся в состоянии войны с Германие? Нет ли тут попытки переписать итоги Второй мировой?

Фотография Дмитирия Медведева отсюда

Плакат Кукрыниксов времен Великой отечественной войны отсюда

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