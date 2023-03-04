Мнение: Иноагент поёт

Мощно. Зал, кстати, впечатлил. Русская публика, оказывается, может.

Вообще – пусть это будет в честь девочки Маши Москальковой из Тулы, которую “изъяли из семьи” и забрали в “приют” за то, что она нарисовала на уроке рисования антивоенный плакат. Отца Маши забрали в полицию и сейчас шьют ему дело за “дискредитацию армии”. В итоге отцу могут выписать лет 7-10 в нынешнем ГУЛАГе, а дочка так и останется в “приюте”, где из нее будут делать “патриотку”.

Мамы у Маши нет, отец ее воспитывал один.

Я думаю, что за антивоенные плакаты никого наказывать в принципе нельзя. Ни в России, ни на Украине, ни в Зимбабве. Потому что неприятие войны, то есть массового убийства себе подобных – это у нас на уровне инстинкта. Люди от обезьян, а обезьяны – не хищники. Нельзя судить за реакции, которые в нас заложены ПО УМОЛЧАНИЮ.

Нельзя быть хуже, чем обезьяны. Населению пора как-то уже дать понять – по части “быть скотом” мы уже всё выполнили и перевыполнили, пора обратно в людей превращаться.