 

Политолог Гаспарян: в крупных конфликтах ЧВК играют вспомогательную роль

04.03.2023, 22:52, Разное
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За год спецоперации российская армия освободила значительные территории и создала сухопутный коридор в Крым. На ЧВК приходится около 1% от всех взятых под контроль территорий, заявил Гаспарян.

Он отметил, что в крупных сражениях вместе с ЧВК участвовали подразделения регулярных сил.

Так, в освобождении Северодонецка и Попасной вместе с “Вагнером” действовали отряды Росгвардии под командованием главы Чечни Рамзана Кадырова, а Соледар взяли совместно с частями ВДВ, написал политолог.

По его словам, продвижение ЧВК под Артемовском (Бахмут) зависит от снабжения со стороны Минобороны. Без помощи военного ведомства освободить стратегически важный город у “музыкантов” вряд ли получится, полагает эксперт.

Активность российских сил не исчерпывается Артемовском и его окрестностями, обратил внимание аналитик.

“Одновременно идут непростые и довольно успешные операции на Купянском и Лиманском направлениях, донецкая Марьинка мало уступает Бахмуту по напряжению сил; Запорожское направление тоже совсем не затихло”, – резюмировал Гаспарян.


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