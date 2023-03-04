 

Садись, двойка! Бузова, Волочкова и другие звезды с треском провалились на вопросах для школьников

04.03.2023, 22:52, Разное
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Ольга Бузова

На съемках шоу
“1-11” с Идой Галич экс-звезда “Дома-2” и певица Ольга
Бузова проиграла в раунде десятикласснику. Поющая ведущая не справилась со
школьными вопросами по физике, не сумев назвать единицы измерения энергии, силы
и давления. Школьник, к слову, легко справился с задачей.

Анастасия Волочкова

Звездная балерина
Анастасия Волочкова вместе с дочерью Ариадной упражнялись в знаниях по
литературе. К сожалению, королева шпагатов не сумела подать наследнице достойный
пример — она совсем не знает профессию Антона Чехова и, увы, чуть не забыла
сколько томов в романе “Война и мир”.

Настя Ивлеева

Во время интервью
с Ксенией Собчак блогерша и звезда “Орла и решки” Настя Ивлеева не
смогла назвать род Петра I, автора
романа “Отцы и дети”, да и настоящую фамилию Сталина блондинка не
признала. Однако, как и Ольга Бузова, Настя сразу предупредила зрителей — по словам девушки,
отсутствие базовых знаний не мешает ей хорошо зарабатывать.

Алена Шишкова

Бывшая возлюбленная
Тимати и мать его дочери Алена Шишкова в отличие от Ольги Бузовой проходила тест на знание школьных
вопросов в самых экстремальных условиях. Голова девушки была заключена в
стеклянный бокс с тараканами. Неудивительно, что красавица не смогла посчитать
квадратный корень из 16. Вот такие суровые условия съемки “Звезд в Африке”.

Наталья Рудова

В похожих
условиях оказалась и актриса Наталья Рудова. 37-летняя звезда сериалов и
комедий не смогла в стрессовой вспомнить, где находится Антарктида. В конце
концов блондинка Наталья, как и блондинка Ольга Бузова, жутко злилась на себя за провал и заявила, что ей очень стыдно.


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