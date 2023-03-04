Садись, двойка! Бузова, Волочкова и другие звезды с треском провалились на вопросах для школьников

Ольга Бузова

На съемках шоу

“1-11” с Идой Галич экс-звезда “Дома-2” и певица Ольга

Бузова проиграла в раунде десятикласснику. Поющая ведущая не справилась со

школьными вопросами по физике, не сумев назвать единицы измерения энергии, силы

и давления. Школьник, к слову, легко справился с задачей.

Анастасия Волочкова

Звездная балерина

Анастасия Волочкова вместе с дочерью Ариадной упражнялись в знаниях по

литературе. К сожалению, королева шпагатов не сумела подать наследнице достойный

пример — она совсем не знает профессию Антона Чехова и, увы, чуть не забыла

сколько томов в романе “Война и мир”.

Настя Ивлеева

Во время интервью

с Ксенией Собчак блогерша и звезда “Орла и решки” Настя Ивлеева не

смогла назвать род Петра I, автора

романа “Отцы и дети”, да и настоящую фамилию Сталина блондинка не

признала. Однако, как и Ольга Бузова, Настя сразу предупредила зрителей — по словам девушки,

отсутствие базовых знаний не мешает ей хорошо зарабатывать.

Алена Шишкова

Бывшая возлюбленная

Тимати и мать его дочери Алена Шишкова в отличие от Ольги Бузовой проходила тест на знание школьных

вопросов в самых экстремальных условиях. Голова девушки была заключена в

стеклянный бокс с тараканами. Неудивительно, что красавица не смогла посчитать

квадратный корень из 16. Вот такие суровые условия съемки “Звезд в Африке”.

Наталья Рудова

В похожих

условиях оказалась и актриса Наталья Рудова. 37-летняя звезда сериалов и

комедий не смогла в стрессовой вспомнить, где находится Антарктида. В конце

концов блондинка Наталья, как и блондинка Ольга Бузова, жутко злилась на себя за провал и заявила, что ей очень стыдно.