 

Украинский стендап-комик рассказал о своем побеге в Турцию после вызова в военкомат

04.03.2023, 22:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

«Сбежал» в Турцию «как крыса» после того, как получил три вызова военкомат, реализовав свое право на жизнь, сообщил украинский стендап-комик Андрей Щегель.

Щегель объяснил, что уехал после того, как его несколько раз вызывали в военкомат. Он заявил, что определил себя как свободный человек, и больше не может оставаться на Украине, передает «Говорит Москва».

Комик рассказал, что получил разрешение выехать в Турцию как артист, с ним вместе отправились еще пять человек. Он должен был вернуться на Украину, но решил остаться в «комфортной психологической обстановке».

По его словам, ему не стыдно за свой поступок, он исходит из того, что «это выбор ребят – гибнуть».

Между тем, министерство культуры и информационной политики Украины сообщило, что изменит правила получения артистами разрешений на временный выезд за границу. Это стало реакцией на нарушение правил пересечения государственной границы и возвращением в страну Щегеля, передает РИА «Новости».

Минкультуры Украины напомнило, что разрешение на выезд за границу во время военного положения и объявления мобилизации предоставляет только деятелям сферы культуры и информации, которые защищают и «популяризируют интересы Украины» на международной арене, при условии, что они вернутся в страну.

Также будет усилена ответственность за нарушение правил выезда и возвращения в страну призывников.

Напомним, в Украине выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Ранее Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 18 мая.

Ранее сообщалось, что украинских граждан призывного возраста, пытающихся выехать в Россию через Латвию, Литву, Эстонию, а также из Польши на территорию Белоруссии, по запросу из Киева принудительно возвращают на Украину и мобилизуют в ВСУ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07.20 / Волочкова подала в суд на Дану Борисову

11.07.21 / Путин присвоил Ирине Апексимовой звание заслуженного артиста России

08.08.21 / Сапронов: Не верю, что все судьи по художественной гимнастике сговорились. Просто израильтянка была лучше в многоборье

12.10.20 / Пригожин раскритиковал Самбурскую за слова о пожарных

27.03.22 / Эрдоган: Турция продолжит содействовать установлению мира между Россией и Украиной

13.05.22 / В Германии сочли неоправданным отказ от поставок газа из России

08.07.20 / Москва и Берлин обсудили производство российской вакцины от коронавируса в Германии

25.06.20 / Daily Mail – Мадонна назвала Трампа нацистом и социопатом

29.07.20 / Портленд оштрафовал федеральное правительство

29.03.21 / Яценюк: Медведчук – никто

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика