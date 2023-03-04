 

Бастующее королевство

04.03.2023, 22:10, Разное
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Пресса Великобритании регулярно публикует сводные календари грядущих забастовок. Граждане уже привыкли сверять с ними свои планы на жизнь.

Осенью и особенно зимой календарь пестрел «грозовыми» днями на транспорте, в больницах и скорой помощи, школах и университетах и даже в знаменитом Британском музее. Та же картина ожидается весной.

В результате широко распространенных по всей стране забастовок, которые здесь называют производственными акциями (industrial actions), в 2022 году в целом было потеряно более 2,4 млн рабочих дней. Как считает The Guardian, это самый высокий годовой показатель после потерянных в 1989 году четырех с лишним млн дней накануне ухода с поста премьера Маргарет Тэтчер. По данным агентства Reuters, на начало февраля текущего года в акциях приняли участие около 500 000 работников, в основном из государственного сектора.

Забастовки организуются профсоюзами при соблюдении определенных правил, в частности непременно организованного, не электронного, а бумажного голосования по почте. При положительном решении работодатель должен быть официально заблаговременно извещен об акции. Работники, участвующие в забастовке, теряют зарплату, но защищены от увольнения. Не члены профсоюза могут принять участие в законной забастовке на правах члена профсоюза.

Сегодня почти каждый четвертый работник Соединенного Королевства является членом профсоюза. В государственном секторе их больше, чем в частном (50% к 13% соответственно).

Календарь забастовок на февраль. Скриншот

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Король Великобритании Карл III проходит мимо демонстрантов, которые держат плакаты с надписью «Не мой король». 16 февраля 2023 года. Фото: ARTHUR EDWARDS / AFP / East News

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Фото: CARLOS JASSO / AFP / East News

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Фото: JUSTIN TALLIS / AFP / East News

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Источник: Новая газета


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