Мнение: Раскол в США на местном уровне, территориальные споры штатов и обратный расизм Байдена

1. Критичные противоречия в США до поры не были заметны, так как заливались деньгами. Теперь деньги кончились, и на поверхность выплывают проблемы, которые могут буквально разодрать страну на части. Дзен-канал «Время и цивилизация» пишет про ещё один возможный механизм развала Соединённых Штатов (ссылка):



Столько аналитиков предрекают падение [США], а оно все никак не наступает. Правда в том, что государство это не карточный домик, который можно разрушить просто подув на него. А система взаимосвязанных институтов, которые балансируют и защищают друг друга. Потому государство и является самой устойчивой формой организации на Земле.<…>

В данный момент США системообразующее государство мировой экономики и его падение невыгодно никому. В свое время таким государством для соцлагеря был СССР. Не стало СССР не стало и соцлагеря.

Вот только Советы разрушились не в одно мгновение, а 1991 год стал следствием ошибок сделанных еще в 1917 году и при создании СССР внесенных в его уставные документы. <…>

Город Детройт помните? У всех на слуху, как и кризис в этом городе. Его резкое (по историческим меркам) превращение из процветающего центра индустрии в развалины. <…>

Для начала пришедшая вчера новость:

«Район в столице американского штата Джорджия Атланте решил отделиться от города и создать свою полицию, сообщает Newsweek.

“Один из богатейших и самых белых районов Атланты движется в сторону отделения от города и организации собственного сообщества, шаг, который республиканцы называют ответом на уровень преступности”, – сообщает издание. В сообщении говорится, что республиканский комитет в сенате штата поддержал меры по отделению от города одного из районов, стоимость недвижимости в котором составляет почти половину от общегородской. Полный состав сената, отмечает издание, вряд ли поддержит идею, но шаг считается символичным с точки зрения расовой проблемы».

Для большинства эта новость абсолютно проходная. Ну решил какой-то район отделиться где-то там и что? У нас районы часто перекраивают. Создают новые или расширяют, сужают старые. Что с того? <…>

Как только вы переезжаете вы уже платите другие налоги и в другой муниципалитет, прежний деньги теряет.

Что это значило для Детройта. Как только в городе начался кризис и люди уехали из самого города в его пригороды, где было создано более трех сот муниципалитетов, которые отобрали налоги, которые ранее горожане платили в городе. В итоге пригороды вполне себе богатые и обеспеченные, сам город нищий.

Кстати, создать муниципалитет в США так же просто, как у нас выйти на улицу. То есть это в сущности рядовое событие.

Теперь еще раз читаем новость из Атланты.

“Один из богатейших и самых белых районов Атланты движется в сторону отделения от города и организации собственного сообщества, шаг, который республиканцы называют ответом на уровень преступности”.

В рамках американского законодательство в Атланте появится город внутри города, который отберет у Атланты львиную часть налогов, а значит повторится катастрофа Детройта. Фактически город распадется на части. <…>

В буквальном смысле города, штаты, регионы начнут делиться и дробиться из-за системы американского государственного строительства. Сам американский закон будет разрушать США изнутри. Если прецедент Атланты станет реальностью.

2. Внутренний раскол в Соединённых Штатах поразил не только города. Дошло уже до того, что одни штаты начали претендовать на территорию других (ссылка):



В США новый диспут о границах между штатами. Айдахо стремится присоединить 13 округов соседнего Орегона. Это позволит штату забрать 63% территории Орегона и получить выход к Тихому океану.

Айдахо – республиканский штат, в то время как в Орегоне у власти демократы. Однако в южной и восточной части Орегона также проживают немало республиканцев. Они очень недовольны тем, что находятся в меньшинстве – и не влияют на принятие решений на уровне штата.

За последние годы Орегон стал одним из эпицентров культурных войн в США. В крупнейшем городе штата – Портленде – проходили одни из самых масштабных погромов БЛМ и “антифа”. Там же власти пошли на резкое сокращение полиции – что привело ко взлёту преступности.

Многие жители Орегона, спасаясь от разгула преступности и наркомании, стали искать прибежище в соседнем Айдахо. Теперь же они предлагают и вовсе отдать Айдахо основную часть сельских районов Орегона, которые готовы поддерживать республиканцев.

Это далеко не первый пограничный диспут в США за последнее время. Схожая история происходила в Вирджинии. Когда местные власти вздумали ввести ограничения на владение оружием, отдельные округа попытались отколоться от штата и войти в состав соседней Западной Вирджинии.

В Орегоне без особого энтузиазма воспринимают возможность потерять две трети территории и одну пятую населения штата. И вряд ли в ближайшей перспективе позволят своим округам войти в состав Айдахо. Однако подавить движение за сецессию они тоже не смогут.

В крайнем случае недовольные жители Орегона просто продолжат массово переезжать в Айдахо. И это показатель ещё одного тренда – республиканцы и демократы разъезжаются по своим штатам.

3. «Их нравы». Президент США, которого электорат называет последнее время «картофелиной», оскорбляет то белых американцев, то чёрных (ссылка):

“Я белый парень, но я не дурак”, – Джо Байден на выступлении в честь Месяца черной истории, который посвящен памяти о рабстве в США.

Президент заявил об этом, перечисляя крупные афроамериканские братства Америки и заявляя, что там “сила”.

Газета New York Post обращает внимание, что это не первое похожее заявление Байдена: “Самый старый в истории президент неоднократно делал неловкие замечания по расовым вопросам”.

В частности, выступая перед студентами Атланты, он заявлял, что в молодости был арестован за участие в протестах против расовой дискриминации, доказательств чему нет.

Также он заявлял, что те афроамериканцы, кто голосует за Дональда Трампа – “не чёрные”.