Мнение: Слив в Сети

Мы обычно баги разбираем на примере личных отношений, но баги публичных персон в Сети обладают еще большей разрушительной силой.

Баг разрушает своего хозяина: его репутацию, его связи, его ресурсы, его положение, его фигуру.

Баги вредят своим хозяевам, косвенно – их союзникам и близким, а оппонентам помогают.

Оппонент, конкурент, соперник, враг выигрывает от ваших багов, если только не отвечает на этот баг своим багом, побольше.

К счастью для политиков и известных персон, их баги часто служат провокацией для багов другой стороны.

Побеждает в схватке багов тот, чей баг меньше. Если баги равны – обоюдный ущерб и ничья.

Но если мы предположим, что у персоны нет никаких багов, а у ее оппонента есть и много, выигрыш этой персоны определен. Даже если ее фактические дела намного хуже, чем у оппонента, его баги помогут получить этой стороне больше красного поля (КП).

Самый главный баг, который мы видим во всех почти публичных заявлениях, Оправдашка.

Не реже мы видим ее векторную пару, Ищейку.

Вот эта парочка, Ищейка-Оправдашка в публичной речи способна лишить персону самых весомых преимуществ.

Оправдашка – уникальный баг.

Если мы представим его как беса, а баги и есть бесы, то бес этот выглядит как “адвокат”, который вкрадчиво предлагает вам свои услуги для решения конфликта, а дальше подводит под гильотину, вываливая на вас компромат, включая и сфабрикованный.

Сколько раз вы читали, как блогер или даже политик начинали оправдываться и вы узнавали от него самого огромное количество компромата о нем же, который вам никогда бы ни пришло в голову где-то искать. То есть человек сам нарыл это про себя, вынес своей аудитории и в течение дней, а то и недель стал подробно и детально это обсуждать, привлекая к этому все больше внимания. Вот, дескать, такой и такой (ссылка, пиар) говорит обо мне то и то, а некоторые еще вот такое (ссылки, пиар) и даже хуже (подробный пересказ самого ужасного). И мусор, который валялся где-то, никому почти не интересный, теперь заботливо собран по помойкам, сортирован на страничке самой персоны, пропиарен ею самой и старательно приумножен.

Каждый хейтер мечтает, чтобы персона после его провокации хейтела себя сама. И Оправдашка человека с радостью помогает и троллям, и конкурентам.

Но бес не останавливается на этом. Дальше он начинает сообщать о человеке те стыдные подробности, которых никто до этого не знал. Как доведенный до ручки Джонни Депп на суде зачем-то рассказал, что употреблял наркотики, и ему показалось весомым аргументом такая открытость: мол, наркотики – это да, а домашнее насилие – нет. Оправдашку всегда несет. Она стремится создать наиболее полную картину и сливает все. Нет врага хуже для человека, чем его Оправдашка. Принц Гарри описал в своей обвинительно-оправдательной книжке и свой обмороженный член, и обмоченные перед свиданием с Меган штаны, и другие неприятные казусы из своей интимной жизни. Гарри выглядит в своей книге мазохистом-эксгибиционистом, им и является, но правда в том, что растущая Оправдашка делает эксгибициониста из каждого. Чем сильней вам хочется оправдаться, тем больше лишних подробностей о себе вы сообщаете, тем больше раздеваетесь и позоритесь, и каждое ваше слово будет использовано против вас.

Если вашему оппоненту удалось завести ключом вашу Оправдашку и она отворила вам решето, вы проиграли.

Я предлагаю людям с Оправдашкой носить с собой скотч как напоминание о том, что в любых конфликтах надо заклеивать себе рот, а в ответ на обвинение никогда не оправдываться. Можно приводить объяснение, влияющее на ход общего дела, но это должно быть конструктивно и по сути. Потом потренируемся отделять зерна от плевел, но обычно в речи Оправдашки зерна либо вообще нет, либо оно заключается в паре слов, а все остальное – слив.

Если вы видите на странице психолога, коуча или какого-то эксперта большую Оправдашку, вам нечему учиться у него, у него такие плохие границы, что увидеть ситуацию без своих проекций он не может.

Пара Оправдашки – Ищейка увеличивает слив и усиливает его косяками.

Сейчас появилось много каналов, где эксперты, иногда умные и образованные люди, помимо собственной аналитики и информации из открытых источников приводят какие-то сплетни, слухи, роются в грязном белье политиков, и под видом “инсайдерской инфы” или “сведущие люди рассказали” вываливают на публику. Всего лет десять назад такое поведение считалось бы неприличным, но сейчас превратилось в обычное. Даже если эксперт раньше был хорошим экспертом, от Ищейки его умная голова превращается в болото. На слухах и домыслах, особенно касающихся интимной жизни, врачебных тайн, приватных разговоров, нельзя строить свою аналитику и свои прогнозы.

Как только вы упомянули что-то такое, имеющее тухлый запах, а это любые сплетни, слухи, скабрезные домыслы, чьи-то злопыхания, больше вы не эксперт, больше вашим выводам нельзя доверять.

Ищейка – не собака, а крыса, поэтому когда она ест из тарелки, никто не сядет рядом, никто не притронется к этой еде.

Если вы однажды дали понять, что готовы собирать сплетни, пересказывать их и апеллировать к ним, вас навсегда отнесут к классу ненадежных, несерьезных, недостаточно чистоплотных людей, а это значит, что вам не будут доверять, на вас не будут ориентироваться в серьезных вопросах.

Вместе с Оправдашкой Ищейка действует примерно так:

– Такой-то такой говорил про меня то и то, а еще это, а еще вот то. А сам-то он – такой и такой, а еще вот такой, а со своей бывшей женой он вот это, а с нынешней вот то, а еще один знакомый говорил мне про него вот такое, ну и ну, фу таким быть. А я-то, между прочим, наоборот, делал не то, а вот это, а еще вот то, был знаком с тем, выпивал с этим и состоял в любовной связи с такими-то и такими-то, что доказывает, что я говорю правду. А если вы мне не верите, вот вам еще доказательство, и вот, и вот, и даже вот такие еще откровения обо мне и моих близких.

Недавно мы читали письмо женщины, которая возмущалась, что ее муж не участвует в ее базарных склоках с прохожими и соседями.

После этого я прочитала в своей ленте несколько постов, где люди вспоминали уличные разборки.

Многие уверены, как и та автор, что на оскорбление и тем более на попытку отпихнуть в метро нельзя промолчать. Надо заорать дурным голосом или даже ударить хама по голове сумкой.

То есть это системная проблема – уверенность, что промолчать – это слив, а завопить или кинуться в драку – защита своих границ.

Много лет мои комментаторы пишут комментарии, а как доходит до личного конфликта, охотно выпрыгивают из границ.

Баг Оправдашка возникает не от желания повиниться, как думают некоторые.

Оправдашка очень редко бывает жалобной, чаще всего она агрессивна. Но даже самая жалобная Оправдашка не вину свою хочет загладить, а доказать свою правоту.

Агрессивная Оправдашка тоже хочет доказать правоту или навязать.

– Куда прешь, корова? Не умеешь себя вести в общественном месте? – этот ваш грозный штурманский оклик в метро не пугает наглую тетку, которая отпихнула вас, а развязывает ей руки. Теперь она может на вас орать, выплеснуть все, что ей не нравится в ее жизни. И вы вдвоем будете орать друг на друга, смеша или пугая народ. А если она умней вас или просто решит не связываться с вами, перекошенной и красной от гнева, все равно вы уже проиграли, заорав на нее дурным голосом.

Если оппонент или просто визави вышел из границ, а вы остались в границах, ваша фигура стала сильней.

Как только вы начнете это замечать и чувствовать, значит ваши границы стали лучше и будут становиться все лучше.

Пока же вы ощущаете желание излиться, выплеснуться, доказать свою правоту словом, пока вы рветесь отстоять свои границы руганью и тем более кулаками – вы рапан.

Это значит вы в ответ на любую провокацию импульсивно выпрыгиваете из красного поля и даже из правового.

Никого вы не напугаете своим грозным ревом, только насмешите или спровоцируете на продолжение свары.

Напугать вы можете ножом, пистолетом или, начав брызгать слюной и демонстрируя неадекватность.

То есть, слегка выпрыгнув из границ, вы не сможете одержать верх, вы почувствуете желание выходить из границ больше и переходить к угрозам физической расправы или к самой расправе.

Тот коуч, который орал слушательнице “Заткнись” вел себя как глупый клоун в короне, поэтому его и понесло еще дальше, он стал кидаться на нее и в конце ударил ее по голове сумкой как гопник-второгодник одноклассницу. У него нет рычагов заставить человека замолчать, у вас тем более нет таких рычагов в метро или на улице. Поэтому не пытайтесь никого заткнуть, заставить и тем более наказать без суда и следствия.

Надо раз и навсегда снять корону, которая убеждает, что вы можете заставить другого гражданина подчиняться вам как государственной силовой структуре. Государство для того и было создано, чтобы граждане между собой не чинили разборок, а делегировали специальным органам. Поэтому не надо приказывать, не надо кричать, кроме позора и слива это ничего не даст.

Если вы представляете, что вам нахамили в очереди, а вы промолчали в ответ, и вас бомбит, значит ваша Оправдашка и Штурман велики, вы до сих пор верите, что можете доказать свою правоту словами, что вы можете убедить, напугать или наказать другого человека, что “держать в себе обиду” нельзя и нужно обязательно ее выплеснуть. То есть до сих пор у вас вместо границ – решето. И нужен лишь повод, чтобы вы разлились Оправдашкой, вступили в физический или виртуальный бой с кем-нибудь.

Кто может представить хамство в метро или в очереди и честно отрефлексировать свои порывы?

И примеры Оправдашки и Ищейки из Сети тоже приводите, если есть смешные.