Мнение: О трагическом финале «отщепенца»… Актёр Дмитрий Назаров — всё?

По театральной традиции, уход актёра сопровождают аплодисменты. Но заслуженный и народный артист Дмитрий Назаров, не так давно выбравший «правильную сторону» и со скандалом покинувший Россию якобы из-за несогласия с проведением спецоперации, их так и не дождался. И уже не дождётся. Никогда.

Печальный, даже трагический, но в чём-то и вполне закономерный финал.

И что тут ещё скажешь…

Ещё год назад актёр МХТ, больше известный широкой публике по удачному воплощению образа повара-алкоголика в полукомедийном сериале «Кухня», попытался примерить на себя роль «совести нации». Он осуждал, негодовал, бичевал словом и песней Родину, затеявшую «явное не то». Но при этом продолжал выходить на сцену МХТ, ничуть не смущаясь, что театр буквально сидит на финансовой поддержке от государства.

Однако в итоге худрук театра и тоже актёр Константин Хабенский принял решение со «звездой» расстаться. По самой популярной версии — из-за политических высказываний Дмитрия Назарова. По слухам же из театральной среды, руководителю просто надоели постоянные токсичные эскапады артиста и его не менее язвительной супруги. Ну и традиционные для актёрской среды «нарушения дисциплины» тоже сыграли свою роль. К слову, в конфликте с худруком актёрскую чету поддержали всего девять человек.

В общем Дмитрий Назаров вместе с Ольгой Васильевой решили попытать счастье на земле чужой, но Обетованной. Рассчитывая зарабатывать гастрольным чёсом по израильским городам. Впрочем, тамошняя публика отнеслась к актёрской паре без лишних восторгов. Мол, «Израиль не резиновый»…

И вот закономерный «печальный финал». Дмитрию Назарову предложили… задонатить на ВСУ.

Представьте весь трагизм положения. Сначала ты такой весь в белом выбираешь «не по лжи», одеваешься в тогу «совести нации», начинаешь бороться, бичевать и обличать, не отказываясь при этом и от подходов к окошку кассы. Потом, когда твоё фрондёрское лицедейство начинает утомлять, с тобой перестают цацкаться и указывают на дверь. Тут начинается в образ «жертвы режима», в который ты входишь, втайне надеясь, что поддержка публики заставит театральное руководство отступить. Но снова облом, потому что зрителям в основном пофиг, а некоторые так и вовсе начинают закидывать оскандалившуюся «звезду» тухлыми яйцами с гнилыми помидорами (виртуально, конечно). И это уже роль «отвергнутого гения», в рамках которой ты рассчитываешь обрести славу на чужих подмостках и таки вернуться с триумфом, но опять незадача. Упс! И в этот самый миг к тебе подходят с гроссбухом и склянкой для сбора денег. Дескать, изволь подержать трудовым шекелем доблестных Воинов Света — тех, кто, как ни крути, убивают твоих соотечественников не только по ту, но давно уже и по эту сторону госграницы, — а иначе какой же ты «голос совести» и «рукопожатный талант»? Уж коли ступил на эту дорожку, изволь идти по ней до конца.

Дмитрий Назаров, по его словам, отказался…

Что же с ним — оказавшимся теперь чужим для всех – будет?

Всё, конец?

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