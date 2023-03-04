 

Мнение: Тайна русского числа пять

04.03.2023, 21:40, Разное
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Прочитал недавно про смешную загадку русской речи – “тайну числа пять”. Мол, почему-то в русском языке именно на ПЯТИ всё меняется. Как так, почему? Что такого особенного именно в переходе на “пять”?? И примеры:

Один… ну пусть шаг. Тогда два (чего?) шага. Три – опять шага. Четыре – тоже шага. Но пять ШАГОВ! И уже дальше так и идет: шесть шагов, семь шагов, восемь шагов…

Или возьмем… да хоть яблоко. Одно – яблоко. Два – яблока. Три – яблока. Четыре – яблока. Но вот пять – ЯБЛОК. Почему яблок?!

Ок – простыня. Одна – простыня, две – простыни, три – простыни, четыре – простыни, но! Блин, пять – ПРОСТЫНЬ! Не только окончание меняется, но и ударение перескакивает!

И так со всем! Мистика какая-то. Одно – дерево, два – дерева, три – дерева, четыре – дерева, но пять… ДЕРЕВЬЕВ! Что за твою мать?!!

Одна – мать, две – матери, три – матери, четыре – матери, но пять – матерей!!

И я так долго развлекался, пока в метро ехал. Вот вагон. Один – вагон, два – вагона, три – вагона, четыре – вагона… Но пять ВАГОНОВ.

Одна – любовница, две – любовницы, три…. но пять – любовниц!

Один – сапог, два сапога, три сапога, четыре сапога… но пять – САПОГОВ!

В общем, отличное развлечение для дороги. Медитативное. Но почему так? Бегло поискал по интернету, какие есть теории – не нашел. Что ж такого было связано у наших предков с числом 5 – что оно так резко всё меняло?!

И да. Иностранцам, которые учат русский, не позавидуешь.

Источник: Размышления вольного социолога


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