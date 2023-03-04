 

Украинскую эскортницу Ксюшу Манекен, награжденную властями Киева, внесли в базу «Миротворец» из-за Крыма

04.03.2023, 21:22, Новости дня
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Украинскую эскортницу Оксану Волощук(Ксюшу Манекен), которую киевские власти наградили медалью «За содействие военной разведке», внесли в базу «Миротворец» за «антиукраинскую пропаганду» и признание Крыма российским.

В ее соцсетях была обнаружена запись: «Неважно, чей Крым, главное, что в Крыму все мирно». По словам самой Волощук, она это написала еще в 2015 году, передает RT.

Создатели «Миротворца» обвинили ее в антиукраинской пропаганде в пользу РФ и призвали украинских силовиков принять против нее меры.

Ранее бывшую эскортницу Ксюшу Манекен наградили медалью «За содействие военной разведке», девушка пообещала рассказать подробности после окончания конфликта.

Газета ВЗГЛЯД писала, что российская контрразведка может и должна противопоставить операциям СБУ при непосредственном участии женщин.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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