 

Тренер Тарасова рассказала, что не комментирует фигурное катание из-за санкций Первого канала

04.03.2023, 21:21, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Отстранена от комментирования Финала Гран-при РФ из-за санкций со стороны директора спортивного вещания Первого канала Ольги Черносвитовой за поддержку Евгения Плющенко, сообщила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Тарасова объяснила, что не комментирует второй сезон фигурное катание, потому что поддержала Евгения Плющенко, на меня были наложены санкции со стороны Ольги Черносвитовой, передает РИА «Новости».

Между тем, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, ныне тренер Евгений Плющенко поблагодарил заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову за поддержку его команды и спорстменов.

Финал Гран-при РФ проходит в спортивном комплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге 4-5 марта.

Ранее Тарасову возмутило судейство на первенстве РФ по фигурному катанию.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.02.21 / Tarabarova заявила, что в Instagram от ее имени действуют мошенники

14.11.21 / В “Слуге народа” назвали пять вероятных кандидатов на пост нового главы партии вместо Корниенко

16.03.21 / Ветеран КГБ рассказал о предателе, предупредившем радикалов в Литве об «Альфе» в 1991 году

01.02.21 / Журналист Zeit – продление СНВ-III — только передышка, необходимая для нового соглашения

04.04.21 / Мясников рассказал о преимуществах советской кухни

31.08.20 / Эксперт: Общение с населением в интернете становится необходимостью для любого главы региона

22.01.22 / Собаки насмерть загрызли ребенка в Забайкальском крае

30.06.21 / «Прогресс» запущен с Байконура к МКС

04.03.21 / Подозреваемый в подготовке теракта в Калининградской области арестован до мая

05.06.21 / Патрульному в Житомирской области, которого подозревают в пытках, сообщили о новом подозрении

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика