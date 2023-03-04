Тренер Тарасова рассказала, что не комментирует фигурное катание из-за санкций Первого канала

Отстранена от комментирования Финала Гран-при РФ из-за санкций со стороны директора спортивного вещания Первого канала Ольги Черносвитовой за поддержку Евгения Плющенко, сообщила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Тарасова объяснила, что не комментирует второй сезон фигурное катание, потому что поддержала Евгения Плющенко, на меня были наложены санкции со стороны Ольги Черносвитовой, передает РИА «Новости».

Между тем, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, ныне тренер Евгений Плющенко поблагодарил заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову за поддержку его команды и спорстменов.

Финал Гран-при РФ проходит в спортивном комплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге 4-5 марта.

Ранее Тарасову возмутило судейство на первенстве РФ по фигурному катанию.

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