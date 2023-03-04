Обнимают, снижают тревожность, создают общее ощущение спокойствия и мира: 7 преимуществ утяжеленных одеял для здоровья детей и взрослых

Утяжеленное одеяло дает множество различных преимуществ: от улучшения сна и до повышения настроения. Именно поэтому утяжеленные одела становятся все более популярными у людей всех возрастов, а не только лишь у детей. Вот несколько особенностей и преимущества для здоровья.

Что такое утяжеленные одеяла

Часто такое изделие называют гравитационным. Это терапевтические одеяла, утяжеленные пластиковыми гранулами, стеклянными или стальными шариками.

Обычно они весят 2,26-13 кг и имеют множество преимуществ для здоровья человека любого возраста.

Как работают утяжеленные одеяла

Благодаря дополнительному весу, создающему давление, происходит имитация терапевтической техники, известной как стимуляция глубоким давлением.

По сути, происходит своего рола объятие одеялом, так как незначительное давление способствует расслаблению нервной системы.

Первые преимущества такого метода смогла обнаружить американский ученый Мэри Темп Грандин. Во время работы с детьми с аутизмом она отметила то, что использование терапии глубокого давления снижается уровень беспокойства.

При этом она отметила, что это способствует выделению гормона окситоцина. Затем происходила цепная реакция по всему телу, создавая ощущение умиротворения и спокойствия.

Вместе с тем терапия глубоким давлением способствует повышению уровня серотонина и дофамина. Это помогает повысить настроение, усиливая чувство счастья и благополучия.

Для кого подходит такой метод терапии

Утяжеленные одеяла можно использовать для облегчения симптомов различных заболеваний как детей, так и взрослых.

Это могут быть дети с аутизмом, проблемами сенсорной обработки информации, страдающие повышенной тревожностью, имеющие проблемы со сном.

Безопасны ли утяжеленные одеяла

Обычно такое изделие считается безопасным, если человек достаточно силен, чтобы поднять его самостоятельно без посторонней помощи.

Не стоит использовать утяжеленное одеяло людям, страдающим астмой, диабетом, клаустрофобией, с низким кровяным давлением. Нежелательно применять для детей младше 2 лет из-за риска защемления.

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Вот несколько основных преимуществ утяжеленных одеял.

Создается ощущение спокойствия

Это отличное решение для тех, кто страдает от стресса и повышенной тревожности. Гиперактивная нервная система может привести к учащенному сердцебиению и одышке.

Благодаря равномерному распределению веса по всему телу, утяжеленное одеяло способствует успокоению нервной системы. Это хорошее решение для студентов, готовящихся к экзаменам, так как можно быстро расслабиться после напряженного дня и спокойно уснуть.

Устранение стресса и улучшение настроения

Если был стресс на работе или тяжелый день и никак не получается уснуть, то утяжеленное одеяло поможет справиться с тревогой и позволит немного легче и быстрее уснуть.

Это помогает повысить уровень гормона хорошего самочувствия окситоцина и снизить уровень гормона стресса кортизола. Стоит отметить то, что кортизол оказывает негативное влияние на уровень сахара в крови, а также иммунитет и органы пищеварения.

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Улучшение сна

Гормон серотонин помогает регулировать сон и оказывает влияние на его глубину.

Использование утяжеленного одеяла способствует высвобождению этого гормона, именно поэтому, это недорогое и очень хорошее натуральное средство для сна. Также можно увидеть уменьшение симптомов беспокойства, бессонницы и депрессии.

Повышение уровня мелатонина

Утяжеленное одеяло помогает стимулировать не только серотонин, но и гормон мелатонин. Этот гормон помогает контролировать режим сна и естественным образом присутствует в нашем организме.

Это способствует более быстрому засыпанию и спокойному сну.

Помощь в облегчении симптомов менопаузы

У многих женщин в период менопаузы возникают определенные нарушения режима сна. Обычно они вызваны ночной потливостью, приливами и преждевременным пробуждением. Также возникает беспокойство и симптомы депрессии.

При помощи утяжеленного одеяла можно облегчить эти симптомы менопаузы и почувствовать себя более комфортно.

Обеспечить комфорт и безопасность

Использование утяжеленного одеяла поможет успокоиться умственно и физически. Лучше всего спать на спине и укрываться до груди.

Помощь с концентрацией и фокусировкой внимания

В нашей жизни постоянно присутствуют отвлекающие факторы, которые могут усложнить выполнение повседневных задач.

Утяжеленные одеяла помогают сосредоточиться и сконцентрироваться на самом главном.