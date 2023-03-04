Почему кудри быстро опадают? Учимся использовать бигуди правильно

Бигуди являются достаточно простым инструментом, предназначенным доя укладки волос. Достаточно быстро можно создать красивую текстуру и придать дополнительный объем прядям.

Однако все же есть несколько распространенных ошибок, которые допускают многие девушки, и в итоге кудри быстро опадают. Вот несколько таких ошибок.

Не подготавливать волосы

Чтобы получить максимально положительный результат от бигуди, нужно подготовить волосы. Если не вымыть хорошо шампунь или кондиционер после мытья головы, то это приведет к тому, что пряди станут более тяжелыми, что нейтрализует объем. Что касается продуктов для укладки, то нужно использовать те, что усиливают фиксацию, но не приводят к утяжелению волос.

Использовать бигуди неправильного размера

Если обнаружили то, что волосы стали плоскими через несколько минут после того, как сняли бигуди, то причина этого может заключаться в том, что выбрали слишком большой размер этого изделия.

Чем меньше ролик, тем туже будут локоны, а чем больше ролик, тем прямее будут пряди, но можно добиться большего объема.

Использование неправильной техники

Когда волосы высохнут примерно на 90%, то нужно взять круглую расческу и высушивать по одной пряди за раз, а затем накручивать их на бигуди. Так можно ее только удалить остатки влаги, но и придать прическе дополнительный объем.

Использование слишком большого количества волос на каждом бигуди

Большая ошибка накручивать слишком много волос на ролик за один раз. Обязательно нужно брать меньшие секции, чтобы обеспечить красивые завитки.

Неправильное размещение бигуди

Лучший способ использования бигуди – всегда двигаться в направлении, противоположном естественному росту прядей.

Это позволит получить максимальный объем. Если хочется получить красивые завитки, нужно накручивать волосы снизу, а не сверху.

Не давать волосам завиваться достаточно долго

Если слишком поспешно снимать бигуди, то это уменьшает шансы, что прическа продержится достаточно долго.

Прежде чем снимать бигуди, нужно убедиться в том, что они полностью остыли. Обычно это занимает около 10 минут, но многое зависит от густоты прядей.

Если хочется ускорить процесс остывания, то можно обработать бигуди феном с холодным воздухом.