Мнение: Режим военного времени в Европе, санкции против собаки Путина и консервация Северных потоков

1. В России жизнь продолжается своим чередом. В Евросоюзе, тем временем, собираются применить план «пушки вместо масла» и перевести экономику региона на военные рельсы. У нас давно не было серьёзных конфликтов, так как что слова «мобилизационная экономика» звучат в устах блогеров как что-то хорошее. В реальности это прежде всего обрушение гражданской экономики и резкое понижение уровня жизни — в некоторых случаях до уровня физического дефицита калорий. «Пушки вместо масла» — это про реальные пушки и про реальное сливочное масло. Которое в условиях военной экономики становится зачастую недоступно для обычных буржуа (ссылка):



Еврокомиссией (ЕК) был разработан проект перевода экономики ЕС с мирного времени на военное для поддержки Украины, который должен произойти в три этапа. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

Согласно плану, первый этап предполагает наращивание поставок боеприпасов на Украину, второй — совместные закупки вооружений и амуниции для европейских армий, третий — наращивание производства артиллерийских боеприпасов более чем в три раза, чтобы «дать военной промышленности четкий сигнал о спросе».

2. В Евросоюзе разводят руками — все возможные санкции против России уже введены, больше вводить нечего (ссылка):



В России больше не осталось сфер, против которых Евросоюз мог бы ввести санкции, а объявление десятого пакета мер, якобы введенного с опозданием, было «признанием провала и беспомощности» Европы. Так считает депутат Европарламента (ЕП) от Франции Тьерри Мариани.

Он в шутку намекнул, что пора ввести меры против питомца президента России Владимира Путина, намекая на безысходность ЕС. «Даже если посмотреть на людей, в отношении которых введены санкции: они запрещают въезд в Европу ученому старше 80 лет. Кто следующий? Я предлагаю, чтобы следующие европейские санкции были введены против собаки Владимира Путина», — отметил депутат.

Из этого следует вывод, что мы можем теперь хоть резать американские подводные кабели, хоть топить норвежские морские нефтяные платформы, хоть применять тактическое ядерное оружие по странам Запада, не входящим в НАТО. Робкие В&У на прямой военный ответ не решатся, а все мыслимые санкции они против нас уже ввели.

3. Подорванные «Северные потоки» будут законсервированы. Теоретически, это даст возможность использовать их в будущем, когда развалятся США (ссылка):

Взорванные российские подводные газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» собираются опечатать и законсервировать. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Газпром» заявил, что поврежденные ветки «Северных потоков» возможно отремонтировать, однако российская сторона не верит, что в будущем взаимоотношения с Западом улучшатся настолько, что эти трубопроводы станут необходимы. Источник Reuters назвал проект газопроводов «похороненным».

Представитель немецкой E.ON, которая владеет долей в операторе газопровода Nord Stream AG, заявила, что решений за или против восстановления «Северных потоков» нет. Поэтому сейчас собираются герметизировать трубы и нанести на них покрытие, которое не даст им ржаветь от морской воды.