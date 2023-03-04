Мнение: Письмо: “Он онегин”

Посмотрим от противного, как миновать онежьи пороги.

От противного – это значит посмотрим в этом письме, чего делать не нужно.

domvogne

Дорогая Эволюция,

У меня есть друг, с которым мы уже 5 лет в каких-то отношениях вроде дружбы. И хотя несколько коротких раз, как мне кажется, мы по очереди испытывали друг ко другу что-то романтическое, по большей части эти отношения не дотягивают и до дружеских.

Я думаю, что он онегин. Сначала делал шаги и вкладывался: куда-то звал, помогал, удивлял, а потом вдруг сидел с кислым лицом, не поздравлял по праздникам, или пускался в аутичные рассуждения, как будто собеседника не существует.

(Фокус ее на недостатках партнера, она занимается его критикой, а локус ее вне границ, она ждет от него вложений и недовольна, когда не получает)

Меня это все очень удивляло, когда-то обижало, но я решила, что в этой «дружбе» будет польза для воспитания моих границ — поэтому уходя с каждого нашего свидания с отвратительным чувством, я пыталась проанализировать, в чем же дело.

(Другого человека нельзя использовать, в том числе и для “воспитания своих границ”. Какая польза другому от этого? Какое удовольствие? Если вы относитесь к другому как тренажеру, не ждите ничего хорошего)

Я много делала ошибок — открывала решето, заходила училкой, панибратствовала в короне равенства. И я вроде бы все это видела, но постфактум. И мне каждый раз хотелось попробовать снова, вести себя иначе, следить за собой больше, анализировать в моменте — понятно, как я себя вела с такими штурманскими установками.

(Очень сокрушается автор, что делала что-то неверно, Ученица ее переживает, но у нее до сих пор нет понимания, что фокус в романтических отношениях должен быть на удовольствии партнера)

Он тоже вел себя по-дурацки, причем не только со мной, но и с друзьями. Хотя вообще-то он умный, и умеет производить принятое впечатление, когда хочет. И я думаю, что его в нашу, по большому счету, неприятную дружбу возвращало желание реванша и внутреннее чувство, что с ним что-то не так. Он несколько раз за эти годы говорил, что «будет менять манеру общения», «боится остаться один со своим характером» и все такое. Но на самом деле я это просто чувствовала, потому что со мной было то же самое. Наверное, вы об этом писали «зацепились коронами».

(Если хочется убрать свои баги и уменьшить корону, нельзя держать фокус на чужих багах и чужой короне. Это запрещено. Кто понимает, почему?)

Хотя большую часть времени он вызывал у меня раздражение, и наше общение провоцировало приступы нелюбви к самой себе, за эти годы я его полюбила. За вот это вот запоздалое понимание, что он ошибается, за рационализированную готовность что-то менять и при этом абсолютную невозможность действительно это сделать. Короче, за то свое, что я узнаю в нем, я его люблю и ему сочувствую. А еще мне все время по глупости казалось, что мне про него все понятно, что он дурак, «сокровище» и выпендрежник — теперь я вижу, что из-за того, что мне не удалось «влезть» в него, не удалось доказать ему его собственную никчемность, я никогда не смогу увериться в ней сама, и теперь я вижу, что все эти проекции — это все про меня: это мое собственное обесценивание своих занятий, увлечений и способностей, моя собственная «недоказанная ничтожность».

(Автор устала злиться на героя, что он плохо кормил ее корону Сокровища, надела на него колпачок и поменяла свою корону на Спасательницу, стала жалеть его и сострадать ему сверху, а ради более сильного слияния стала видеть в нем себя, иначе эгоцентрический барьер не преодолеть)

Короче, я вроде как начинаю разрешать себе любить себя, потому что он не разрешил мне запретить любить себя ему. Теперь я смотрю на него, и сам он, и его жизнь кажутся мне значимыми, честными и настоящими. И я, и моя жизнь тоже.

(Вместо избавления от эгоцентризма автор надстроила на своей короне сложные мансарды. Она хочет полюбить себя сильней и теперь любит себя через него)

Сейчас мы живем в разных странах. Мне по-прежнему сложно с ним переписываться: я не очень понимаю, что отвечать, я не думаю, что могу предложить ему что-то, что будет ему интересно. И я точно знаю, что этой дружбе пора закончиться — не в смысле жирной точки, просто все само собой сойдет на нет.

(Жирная точка – это когда вас бросили, а вы объявляете, что решили расстаться. А прекратить унылую тягомотину – это не жирная точка, а просто точка)

У меня есть ощущение, что если бы он вел себя иначе, и если бы я не была такой непробиваемой дурой, наши дороги вообще бы не пересеклись. Он мне не был симпатичен как мужчина, его внимание мне льстило и казалось многообещающим короне-кровопийце.

(А где была кровь?)

Вложения, которые он делал в начале общения, были сделаны с его детским характером, и по-настоящему впечатления на меня не производили. Мне кажется, ему никогда не было интересно, что я говорю, поэтому мне вообще не был понятен его интерес. Нам нравится разные книжки, музыка, мы по-разному смотрим на жизнь. В общем, ничего, кроме как мучить друг друга, делать нам вместе было нечего.

(Она все время анализирует, почему он ухаживал за ней и почему так плохо и формально. Все пытается накопать корм для своей короны в его голове. Копаться в чужой голове – намного хуже любых самокопаний)

Теперь, издалека, я могу любить его милые, игривые манеры, его начитанность, его страх одиночества, его показной (или нет) восторг от себя, его обидчивость и порывистость, его эгоизм, его велик и неподходящие куртке штаны.

(Начитанность – единственное достоинство, которое ее корона готова в нем признать. Все остальное презрение или насмешки. Такие как автор никак не могут слезть со своего трона и уважительно посмотреть на человека. Все-то им нужно находить дефекты, обесценивать, умалять, принижать и вот такое, собственноручно извалянное в пыли и опилках, они готовы “полюбить”. Как думаете, почему?)

Дорогая Эволюция, что со мной не так?

(Друзья, опишите теперь, отталкиваясь от “как не надо” – как надо. К каждой обозначенной мной ошибке автора опишите правильное поведение)