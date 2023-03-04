Мнение: Молодежь убедить не смогли!



“12 разгневанных мужчин”, США

Как я уже много раз писал, суд присяжных – это самый неудобный для властей способ судебного процесса, и именно у присяжных российскому государству бывает труднее всего добиться нужных ему людоедских вердиктов. Даже в современной России это так! Только что произошла мини-сенсация в Ивановском областном суде: там присяжные уперлись и не дали российскому левиафану сожрать человека, которого обвинили за очередное мыслепреступление в нынешней оруэлловской России. В общем, дело было так (цит. по телеграм-каналу Венедиктова):

“Судья распустил присяжных после ознакомления с их [оправдательным] вердиктом по уголовному делу о сравнении СССР и нацистской Германии.

Ивановский областной суд рассматривает дело Сергея Волкова, которого обвиняют в отрицании фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала и распространении заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны в интернете.

По версии обвинения в 2021 году Волков опубликовал в своем телеграм-канале два поста в которых отметил, что Иосиф Сталин «бросил» Ленинград и не меньше Гитлера виновен в развязывании Второй мировой войны. Исследовавшие тексты эксперты указали, что изложенные в постах мнения противоречат «научной парадигме Великой Отечественной войны в российской историографии» и «несут в себе попытки опорочить высшее военно-политическое руководство СССР за бездействие, трусость или антигуманные действия по отношению к своему населению».

По п. «в» ч.2 ст. 354.1 УК РФ Волкову грозит до 5 лет лишения свободы. По словам подсудимого, в минувшую пятницу присяжные вышли из совещательной комнаты с заполненным вопросным листом, однако судья, прочитав текст, отказался вернуть его старшине присяжных для провозглашения вердикта и отложил судебное заседание. Сегодня суд распустил коллегию присяжных из-за нарушения тайны совещательной комнаты.

Стало известно, что после подписания вердикта один из сотрудников суда услышал, как кто-то из присяжных произносит: «молодежь убедить не смогли — ничья».

Согласно УПК, если голоса присяжных разделились поровну, подсудимый считается оправданным (принимается наиболее благоприятный для подсудимого ответ)”.

Финальная фраза с точки зрения росгосударства – конечно, полная фигня: как это – “считается оправданным”?? Вы чё, с дубу рухнули? БУДЕТ СИДЕТЬ!! Я СКАЗАЛ!!

Вообще присяжные ивановцы – герои! Не зря я полюбил Ивановскую область, после того как там плотно и с огоньком поработал на выборах в ГД РФ в 2021 году! Эта область – буквально одна из самых бедных в РФ, там ничего не работает и всё разваливается, мужики оттуда поразъехались на заработки кто куда смог – но все равно люди блюдут свой человеческий облик, хотя бы кто-то.

Отдельный прикол – сама статья, по которой обвинили Сергея Волкова. У нее интересный номер – 354.1. Это называется “Реабилитация нацизма”, некая калька, которую впендюрили в Уголовный Кодекс РФ, примерно передрав ее с аналогичной статьи в… германском Уголовном Кодексе. То есть это статья, которую победители навязали побежденным – и немцы с тех пор покорно сажают на большие сроки всех своих соотечественников, которые хотя бы попытаются усомниться хоть в чем-то из того, что им предписано знать и учить наизусть о Второй Мировой Войне. Естественно, у победителей – у США и Англии – никаких подобных статей в их Кодексах и близко нет. С какой стати победителям относиться к истории войны, в которой они выиграли, как к священной корове?

А вот у РФ в бытность Путина у власти статья, аналогичная германской, в УК появилась. Ну правильно – чтобы знали свое место. Вам написали, “как оно всё было”? Ну и вот – будете учить наизусть, как стихи! “Победители”. “Смело входили в чужие столицы, но возвращались в страхе в свою”. И не дай бог хоть в букве ошибетесь!

Но и это еще не самое смешное. Мне пришло в голову полюбопытствовать: если Волкова обвиняли по какой-то диковинной 354 точка 1, то есть ли “просто” 354-я статья УК? И о чем она? Так вот: “простая” статья 354 – это… “Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны”!

И там есть чудесный состав в 354 пункт 2:

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, –

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет”.

То есть судебная система полтора года мурыжила несчастного ивановского блогера по какой-то высосанной из пальца статье “прим” насчет сравнения Сталина и Гитлера – хотя буквально ТОГО ЖЕ НОМЕРА статья в том же УК как бы ВОПИЁТ о том, чтобы по ней буквально по всей стране, начиная с Кремля и Белого Дома, прошли МАССОВЫЕ АРЕСТЫ!! Эх…

Подводя итог: судья распустил присяжных, потому что ему не понравился вердикт. Полное, понятно, беззаконие – но кому на это пожаловаться? Другому судье? И сейчас они начнут – как уже не раз бывало, см. хотя бы дела Аракчеева или Ульмана – вымучивать “правильный вердикт”. Соберут новый процесс, с другим составом присяжных (постараются на этот раз набрать максимум старперов). Не получится снова – распустят, соберут ТРЕТИЙ состав присяжных. Измором возьмут (с Ульманом, по-моему, как раз и было три состава… хотя нет – там они поняли, что от присяжных толку не добиться, и третий процесс провели БЕЗ них, с одним судьей, который, конечно, подписал всё как “надо”).

Присяжные – прекрасный инструмент нормального государства, но если весь организм болен, один здоровый орган в нем погоды не сделает. И никого не спасёт.