 

Пригожин отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о желающих вступить в ЧВК “Вагнер” бойцах

04.03.2023, 20:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

“То, что они хотят идти и защищать Родину с оружием в руках и своими руками принести пользу в нашу общую победу, конечно, это очень здорово. И им спасибо, что они нашли смелость и силу. Понятно, возможно, что могут быть какие-то дисциплинарные наезды. Будем бороться для того, чтобы забрать их к себе”, – сказал бизнесмен.

Ранее в телеграм-канале “Горячие точки” появилась запись обращения бойцов. По их словам, они служили в одном из расформированных полков.

Военнослужащие заявили о желании продолжить участие в СВО, несмотря на решение об упразднении их подразделения. В ролике они подчеркнули, что уже прошли боевое слаживание. Проверить достоверность данного видео редакции “Дни.ру” не удалось.

В настоящий момент подразделения ЧВК “Вагнер” проводят операцию по взятию Бахмута (бывший Артемовск). Бои ведутся уже непосредственно на улицах города, и недавно российские штурмовики освободили район населенного пункта — Ступки.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.01.23 / “Случился приступ”: Врачи борются за жизнь 74-летней Поргиной

20.04.21 / Саша Савельева поделилась редким фото с сыном и рассказала о трудностях материнства

06.08.22 / Эрдоган планирует посетить саммит ШОС, проходящий в Узбекистане

09.04.22 / Мнение: Плохой старик, или что китайцы думают о Джо Байдене

01.12.22 / «Будут убирать снег на камеру и делать контент»: петербуржцы об активности чиновников в Сети

10.08.20 / В Китае нашли гигантскую древнюю пирамиду

17.10.20 / 100 актёров ушли на самоизоляцию после информации о заражении Кристины Асмус коронавирусом

05.12.22 / Фирму, которая оказывала услуги по смене пола и натяжных потолков, признали экстремистской

22.07.20 / Как кошки и собаки «читают» человеческие мысли

11.05.22 / Не смог оказать себе в удовольствии – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика