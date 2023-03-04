 

Ветеран ВС США высмеял НАТО за видео с критикой Путина из-за Украины

04.03.2023, 20:00, Новости дня
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Опубликованное в аккаунте НАТО видео в ответ на заявление президента РФ Владимира Путина о спецоперации говорит, насколько напуган Запад, сообщил ветеран ВС США Ноктис Дрейвен.

На официальной странице НАТО появилось видео с цитатами Путина, главы МИД Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о конфликте на Украине, альянс в ролике критикует главу российского государства и Кремль за позицию о причинах украинского кризиса, передает РИА «Новости».

Драйвен высмеял критику НАТО за бездоказательность и отсутствие аргументов. По его словам, реакция альянса говорит о том, что США испугались: боятся, что люди им больше не поверят, поэтому и создают пропаганду, чтобы удержать власть.

Он отметил, что Запад не сможет контролировать мир, «это все равно, что пытаться зажать кулак, полный песка».

Ранее американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен согласился с заявлениями президента РФ Владимира Путина, прозвучавшими во время послания Федеральному Собранию, о духовной катастрофе Запада.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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