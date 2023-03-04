 

Экономист из США МакМейкен заявил, что все прогнозы Запада по Украине не сбылись

04.03.2023, 20:00, Новости дня
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Ни один из прогнозов США по поводу конфликта в Украине так и не стал реальностью, все усилия превратить его в мировую войну обернулись неудачей, сообщил экономист Райан МакМейкен в статье для аналитического центра «Институт имени фон Мизеса»

МакМейкен пишет, что предсказания США и СМИ о захвате Россией половины Европы не сбылись, а санкции не привели к краху российской экономики. Он указывает, что большая часть стран неоднозначно относится к конфликту. При этом американский экономист считает, что он закончится перемирием или переговорами, передает РИА «Новости».

В материале МакМейкен пишет, что США и НАТО не удалось превратить украинский конфликт в третью мировую войну, он сохраняет региональный характер.

Эксперт подчеркивает, что большая часть планеты не готова идти на жертвы ради интересов США на Украине, и видят лицемерие, за разговорами западных политиков и необходимости уважать национальный суверенитет.

Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему на Западе заговорили о завершении конфликта на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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