Экономист из США МакМейкен заявил, что все прогнозы Запада по Украине не сбылись

Ни один из прогнозов США по поводу конфликта в Украине так и не стал реальностью, все усилия превратить его в мировую войну обернулись неудачей, сообщил экономист Райан МакМейкен в статье для аналитического центра «Институт имени фон Мизеса»

МакМейкен пишет, что предсказания США и СМИ о захвате Россией половины Европы не сбылись, а санкции не привели к краху российской экономики. Он указывает, что большая часть стран неоднозначно относится к конфликту. При этом американский экономист считает, что он закончится перемирием или переговорами, передает РИА «Новости».

В материале МакМейкен пишет, что США и НАТО не удалось превратить украинский конфликт в третью мировую войну, он сохраняет региональный характер.

Эксперт подчеркивает, что большая часть планеты не готова идти на жертвы ради интересов США на Украине, и видят лицемерие, за разговорами западных политиков и необходимости уважать национальный суверенитет.

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