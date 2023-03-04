 

Асимметрия и джинсовая ткань. Какие модели юбок будут актуальны весной

04.03.2023, 19:51, Разное
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Юбки для женщин — это один из базовых элементов гардероба. С этими вещами можно создавать стильные красивые образы. Чтобы быть в тренде и презентовать модные луки, рекомендуется пополнить гардероб актуальными весной 2023 моделями юбок.

Асимметричные плиссированные

Посмотрите на главное фото, чтобы увидеть, насколько экстремально и необычно выглядит такой лук. Если вы хотите привлекать к себе взгляды окружающих, тогда спешите обзавестись юбкой с асимметрией и характерными для плиссе складками.

Макси

Если есть желание сделать акцент на элегантности и утонченности, а не на дерзости и озорстве, как в первом варианте, тогда создавайте образы с юбкой макси прямого кроя длиной в пол. Можете подчеркнуть талию с помощью поясного ремня, если у вас юбка с высокой посадкой.

Юбка солнце клеш

Это тренд, который вновь стал актуален. С помощью такой юбки вы можете создавать нежные и романтичные образы, особенно если выберете изделие какого-нибудь нежно пастельного оттенка. В то же время получить офисно-деловой лук можно с помощью юбки такого же фасона, но нейтрального цвета: например, темно-синего.

Карго

И джинсы, и юбки карго имеют одну характерную особенность: накладные карманы. Они достаточно объемные, поэтому зрительно утяжеляют силуэт. Вот почему юбки карго следует с осторожностью носить тем, кто комплексует по поводу пышных форм. С другой стороны, карманы могут располагаться не в районе бедер, а ниже. И еще один вариант – это юбка карго цвета хаки с поясом-юбкой на талии.

Джинсовые

Когда мы говорим о джинсовых юбках, то в голову сразу приходят девяностые годы, когда все кругом носили коротенькие мини из денима. Сейчас вы тоже можете надеть короткую джинсовую юбку, но все же будет лучше выбрать другие и фасон, и длину. Можете отдать предпочтение юбке из денима миди или даже макси. Пусть для оригинальности она будет с асимметричным подолом.

С цветочным принтом

Кто сказал, что юбка должна быть однотонной? Пополняйте гардероб изделием с цветочным принтом, чтобы оставаться в тренде.


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