Френч-боб, дерзкий пикси и лоб А-силуэта: короткие прически на седые волосы для любого возраста и овала лица

Весна — прекрасное время для преображения. Начать можно не только с обновления гардероба, но также и со смены прически. Поскольку в моде по-прежнему пепельный блонд и седые волосы, рассмотрим варианты стрижек, которые эффектно смотрятся в данных оттенках.

Френч-боб

Это одна из вариаций классического боба. Характерные особенности стрижки — это расщепленные кончики (как будто их отрезали ножом) и длина локонов до челюсти. Это тот случай, когда творческий беспорядок на голове будет даже в плюс и придаст прическе больше шарма. Стрижка одинаково хорошо подходит как для вьющихся, так и для прямых волос. Она идет всем представительницам прекрасного пола, независимо от возраста.

Удлиненный боб

Это стрижка, при которой волосы сзади более короткие, нежели спереди. Самые длинные локоны могут достигать подбородка. Красиво смотрится удлиненный боб с пробором набок. Если осветлить прядки у лица, то получится красивое и трендовое обрамление.

Дерзкий пикси

В классическом варианте стрижка пикси предполагает очень короткие волосы по всей голове. В данном случае мы говорим о том, чтобы отрастить более длинные локоны на макушке, а пряди на висках и на затылке укоротить. Чтобы прическа выглядела гармонично, лучше осуществлять плавный переход от коротких прядей к длинным.

Лоб А-силуэта

Многослойный прически — прекрасный вариант для девушек и женщин с тонкими и не слишком густыми волосами. Благодаря тому, что прядки разной длины, появляется дополнительный прикорневой объем. Можно рассмотреть многослойную стрижку длиной до плеч с лбом А-силуэта. Речь идет о включении такой детали как челка-шторка. Ее преимущество заключается в возможности в любое время убрать ее со лба, зафиксировав невидимками к боковым прядям у лица.

Пикси-боб

Как несложно догадаться из названия, эта стрижка является миксом классических вариаций боба и пикси. Она очень подходит девушкам и женщинам с тонкими вьющимися волосами. Прическа выглядит пышной, даже несмотря на то, что волосы редкие. Она прекрасно вписывается в стиль бизнес-леди, когда нужно создать и жесткий и строгий, и одновременно немного дерзкий образ.

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Текстурированный пикси

Текстурированный пикси — это тоже, по сути, многослойная стрижка, поэтому она добавляет прикорневого объема. Это идеальный вариант для круглолицых представительниц прекрасного пола. За счет удлиненных прядей у лица можно смоделировать и подкорректировать его овал. Если же лицо вытянутое или прямоугольное, тогда лучше сделать длинную челку. Ее кончики можно красиво подкрутить не вовнутрь, а наружу.

Блант-боб

Это прекрасный вариант для обладательниц прямых и ровных волос. При такой стрижке локоны почти достигают плеч. Прическу можно делать на прямой или косой пробор. В данном случае рекомендуется подумать о технике окрашивания балаяж, чтобы получить красивые блики на волосах. Можно некоторые локоны сделать светлее, а некоторые темнее.

Шегги

Эту стрижку легко дифференцировать и отличить от всех других, поскольку именно она выглядит воздушной и слегка взъерошенной. Волосы достигают плеч иногда бывают чуть ниже. Челка должны быть: она может быть либо короткой, либо длинной, но лучше всего густой (челка-шторка не слишком подходит в данном случае). К такой стрижке точно стоит присмотреться обладательницам вьющихся от природы волос, поскольку прическа выглядит максимально эффектно при наличии завивающихся локонов.

Чаша

Это прическа является трендом из восьмидесятых годов. Она имеет форму гриба: в ей обязательно есть челка, а волосы одинаковой длины покрывают голову, как будто шапочка. Это хороший вариант для представительниц прекрасного пола с ровными от природы волосами. Лучше всего она смотрится на девушках и женщинам с худощавыми и удлиненными лицами.