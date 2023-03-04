 

Как крупно повезло Бородиной – Личное мнение

04.03.2023, 19:45, Разное
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И всё-таки нужно признать, что Ксюнделю, хотя никто не ждал и не предполагал, очень повезло с мужем Омаровым. Даже после развода Курбан остался прекрасным отцом.


Фото: Соцсети

Вместе с дочкой проводит время. Смотрит киношку. Ему не мешают новые отношения, чтобы побыть с ребёнком.

Или мешают?

Да, конечно же, нет! Разве может что-то мешать, когда есть желание оставаться отцом? Даже когда Курбан был женат на Ксюнделе, несмотря на её характер, он проводил время с сыном от предыдущего брака.

Так и сейчас — отец вместе с дочкой. Каким бы ни был Омаров в отношениях, отец он хороший. Бородиной тут можно лишь по-хорошему позавидовать. Мужа не так выбирала, в конце концов потеряла, а отец для дочки оказался отменный.

Впрочем, зачем завидовать? Тут лучше порадоваться. Понятно, что Ксюндель всегда найдёт повод для претензий, она постоянно что-то ворчит, но сейчас даже ей придраться не к чему.

Вот уж сложно было предположить до развода, что я когда-то начну приводить Курбана в пример. Тем приятнее неожиданность — хвалю. И это отношение — не показное, оно ведь уже проверено временем, новыми отношениями и в принципе жизнью.

Давайте пожелаем Ксюнделю не бузить зазря.

Источник: Лена Миро


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